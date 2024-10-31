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Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину
Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину - РИА Новости, 31.10.2024
Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину
Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой к Хеллоуину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного океанариума. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:45
2024-10-31T12:45
2024-10-31T15:15
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой к Хеллоуину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного океанариума. "К концу октября обитатель "Москвариума" — осьминог по имени Ося полностью проникся осенним настроением. Ему удалось завладеть тыквой и даже в нее забраться, ловко используя свои длинные щупальца, которые помогают ему захватывать предметы, удерживать добычу и передвигаться", — рассказали в учреждении. Там подчеркнули, что внутри тыквы осьминога ждал вкусный сюрприз: креветка, которой Ося с удовольствием угостился.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москвариум, москва, общество, хэллоуин
Хорошие новости, Москвариум, Москва, Общество, Хэллоуин
Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину
Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с креветкой в честь Хеллоуина
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой к Хеллоуину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного океанариума.
"К концу октября обитатель "Москвариума" — осьминог по имени Ося полностью проникся осенним настроением. Ему удалось завладеть тыквой и даже в нее забраться, ловко используя свои длинные щупальца, которые помогают ему захватывать предметы, удерживать добычу и передвигаться", — рассказали в учреждении.
Там подчеркнули, что внутри тыквы осьминога ждал вкусный сюрприз: креветка, которой Ося с удовольствием угостился.