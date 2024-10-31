https://ria.ru/20241031/osminog-1981047007.html

Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину

Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину - РИА Новости, 31.10.2024

Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой с сюрпризом к Хеллоуину

Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой к Хеллоуину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного океанариума. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:45

2024-10-31T12:45

2024-10-31T15:15

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осьминога Осю из "Москвариума" угостили тыквой к Хеллоуину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного океанариума. "К концу октября обитатель "Москвариума" — осьминог по имени Ося полностью проникся осенним настроением. Ему удалось завладеть тыквой и даже в нее забраться, ловко используя свои длинные щупальца, которые помогают ему захватывать предметы, удерживать добычу и передвигаться", — рассказали в учреждении. Там подчеркнули, что внутри тыквы осьминога ждал вкусный сюрприз: креветка, которой Ося с удовольствием угостился.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москвариум, москва, общество, хэллоуин