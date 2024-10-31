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Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан - РИА Новости, 31.10.2024
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23:00 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/orban-1981248147.html
Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан
Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан - РИА Новости, 31.10.2024
Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан
Необходима новая европейская стратегия, чтобы спасти экономику Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T23:00
2024-10-31T23:00
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Необходима новая европейская стратегия, чтобы спасти экономику Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нужен кто-то, кто с помощью новой экономической стратегии спасет экономику ЕС. Это будет не Венгрия. Это могут только большие (страны Европы - ред.). Мультиполярность - это хорошо. Но когда я смотрю в счета за газ и электричество, то понимаю, что нужно быть умнее с этим, а не по теме мультиполярного устройства", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche. В мероприятии также принял участие экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Дискуссия проходила в центре австрийской столицы, в Софийском зале, где собрались около 500 зрителей.
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в мире, венгрия, европа, вена, виктор орбан, герхард шредер, евросоюз
В мире, Венгрия, Европа, Вена, Виктор Орбан, Герхард Шредер, Евросоюз
Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан

Орбан: Евросоюзу нужна новая стратегия для спасения экономики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Необходима новая европейская стратегия, чтобы спасти экономику Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нужен кто-то, кто с помощью новой экономической стратегии спасет экономику ЕС. Это будет не Венгрия. Это могут только большие (страны Европы - ред.). Мультиполярность - это хорошо. Но когда я смотрю в счета за газ и электричество, то понимаю, что нужно быть умнее с этим, а не по теме мультиполярного устройства", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche.
В мероприятии также принял участие экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Дискуссия проходила в центре австрийской столицы, в Софийском зале, где собрались около 500 зрителей.
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В миреВенгрияЕвропаВенаВиктор ОрбанГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
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