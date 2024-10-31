https://ria.ru/20241031/orban-1981248147.html

Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан

Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан - РИА Новости, 31.10.2024

Европе нужна новая экономическая стратегия, заявил Орбан

Необходима новая европейская стратегия, чтобы спасти экономику Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T23:00

2024-10-31T23:00

2024-10-31T23:00

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венгрия

европа

вена

виктор орбан

герхард шредер

евросоюз

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Необходима новая европейская стратегия, чтобы спасти экономику Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нужен кто-то, кто с помощью новой экономической стратегии спасет экономику ЕС. Это будет не Венгрия. Это могут только большие (страны Европы - ред.). Мультиполярность - это хорошо. Но когда я смотрю в счета за газ и электричество, то понимаю, что нужно быть умнее с этим, а не по теме мультиполярного устройства", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche. В мероприятии также принял участие экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Дискуссия проходила в центре австрийской столицы, в Софийском зале, где собрались около 500 зрителей.

https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977703873.html

венгрия

европа

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в мире, венгрия, европа, вена, виктор орбан, герхард шредер, евросоюз