https://ria.ru/20241031/orban-1981247436.html

Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан

Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан - РИА Новости, 31.10.2024

Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если Доналд Трамп станет президентом США, то он договорится с Россией о перемирии на Украине. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:48

2024-10-31T22:48

2024-10-31T22:48

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если Доналд Трамп станет президентом США, то он договорится с Россией о перемирии на Украине. "Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche. После этих слов в зале раздались продолжительные аплодисменты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241010/zapad-1977314679.html

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