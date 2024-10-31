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Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан
Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан - РИА Новости, 31.10.2024
Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если Доналд Трамп станет президентом США, то он договорится с Россией о перемирии на Украине. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:48
2024-10-31T22:48
2024-10-31T22:48
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если Доналд Трамп станет президентом США, то он договорится с Россией о перемирии на Украине. "Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche. После этих слов в зале раздались продолжительные аплодисменты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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В мире, США, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Украина
Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан
Орбан: если Трамп станет президентом, то договорится с Россией о мире на Украине