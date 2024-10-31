https://ria.ru/20241031/oon-1981156227.html

В Пакистане оценили перспективы сотрудничества с Россией в рамках СБ ООН

В Пакистане оценили перспективы сотрудничества с Россией в рамках СБ ООН - РИА Новости, 31.10.2024

В Пакистане оценили перспективы сотрудничества с Россией в рамках СБ ООН

Сотрудничество России и Пакистана в рамках Совета Безопасности ООН может включать работу по таким вопросам, как стабилизация ситуации в Афганистане, борьба с... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:47

2024-10-31T14:47

2024-10-31T14:47

в мире

пакистан

россия

афганистан

валентина матвиенко

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Сотрудничество России и Пакистана в рамках Совета Безопасности ООН может включать работу по таким вопросам, как стабилизация ситуации в Афганистане, борьба с терроризмом и выступления против незаконной оккупации, в том числе в секторе Газа, заявил РИА Новости пакистанский сенатор Сехар Камран. В июне Генеральная Ассамблея ООН избрала Пакистан, Данию, Грецию, Панаму и Сомали непостоянными членами Совета Безопасности ООН на следующий двухлетний срок, начинающийся в 2025 году. "По моему мнению, более тесное взаимодействие Пакистана и России в ООН, особенно в СБ ООН, будет иметь большое значение, и оно должно быть сосредоточено на стабилизации Афганистана, борьбе с терроризмом, борьбе с всплеском экстремизма внутри и за пределами региона и, наконец, что не менее важно, на повышении голоса против незаконной оккупации Газы и нарушений территориального суверенитета несколькими могущественными государствами в мелких геополитических и геостратегических интересах", — сказал Камран. Сенатор подчеркнул, что визит спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко на этой неделе в Пакистан ознаменовал новую главу в укреплении парламентских связей между двумя странами. По словам Камрана, он будет способствовать развитию двусторонних отношений, развитию контактов между людьми и укреплению институциональных связей. В своем обращении к пакистанским законодателям Матвиенко приветствовала избрание Пакистана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН стал единственным юридически обязательным органом в Организации Объединенных Наций. Он состоит из пяти постоянных и непостоянных членов, которые также вносят вклад в его повестку дня и цели.

https://ria.ru/20241025/rossija-1979940606.html

https://ria.ru/20241024/yuar-1979770709.html

пакистан

россия

афганистан

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в мире, пакистан, россия, афганистан, валентина матвиенко, оон, совет безопасности оон