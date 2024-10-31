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Совбез ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
Совбез ООН обсудит поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 31.10.2024
Совбез ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
Совет Безопасности ООН в четверг проведет заседание по теме поставок западного оружия Киеву и их последствиях для перспектив мирного решения украинского... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:03
2024-10-31T08:03
2024-10-31T10:29
украина
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проведет заседание по теме поставок западного оружия Киеву и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса.Соответствующее заседание запросила РФ, оно станет уже четвертым в текущем месяце. До этого СБ уже обсуждал гуманитарные аспекты украинского кризиса, "участие" военных КНДР в боевых действиях на Украине (оба заседания запрашивали западные страны), а также собирался на неформальную встречу по теме преступлений Киева против мирных жителей российских регионов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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украина
Совбез ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
Совбез ООН по просьбе РФ обсудит поставки западного оружия Киеву
ООН, 31 окт – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проведет заседание по теме поставок западного оружия Киеву и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса.
Соответствующее заседание запросила РФ, оно станет уже четвертым в текущем месяце. До этого СБ уже обсуждал гуманитарные аспекты украинского кризиса, "участие" военных КНДР в боевых действиях на Украине (оба заседания запрашивали западные страны), а также собирался на неформальную встречу по теме преступлений Киева против мирных жителей российских регионов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".