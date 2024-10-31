https://ria.ru/20241031/odessa-1981245958.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в четверг в Одессе на Украине, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:26
2024-10-31T22:26
2024-10-31T22:26
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одессе на Украине, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв", - написал мэр Одессы в своем Telegram-канале. Ранее местный телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове, Полтаве. Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах, связанных с работой украинской ПВО, в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, украина, харьков, геннадий труханов, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Харьков, Геннадий Труханов, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Одессы Труханов: в городе прогремел взрыв