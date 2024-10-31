https://ria.ru/20241031/obysk-1981203255.html

Следователи провели обыск в мэрии Буйнакска

Следователи провели обыск в мэрии Буйнакска - РИА Новости, 31.10.2024

Следователи провели обыск в мэрии Буйнакска

Следователи провели обыск в мэрии дагестанского Буйнакска по делу о нецелевом расходовании более 8,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:51

2024-10-31T17:51

2024-10-31T18:01

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Следователи провели обыск в мэрии дагестанского Буйнакска по делу о нецелевом расходовании более 8,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону."В Буйнакске должностные лица администрации подозреваются в нецелевом расходовании бюджетных средств… Сегодня в администрации города следователи провели обыск, в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела", – говорится в сообщении.По версии следствия, по соглашению с минфином Дагестана администрация Буйнакска получила бюджетный кредит в размере 35 миллионов рублей для реализации мероприятий по бурению пяти скважин в южной окраине города, из которых более 8,4 миллиона рублей были израсходованы не по целевому назначению.

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следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия, россия