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В Запорожской области зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ
В Запорожской области зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
В Запорожской области зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ
Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков кассетными боеприпасами населенного пункта Высокое в РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:32
2024-10-31T19:32
2024-10-31T19:32
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВЫСОКОЕ (Запорожская обл.) 31 окт – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков кассетными боеприпасами населенного пункта Высокое в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти региона и оперативные ведомства сообщали, что в среду украинские боевики нанесли удар по населенному пункту в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. В результате погиб один человек, несколько получили ранения. "Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия, расположенного в селе Высокое Михайловского муниципального округа, где со стороны вооруженных формирований Украины были атакованы жилые дома. На месте один погибший, двое получили тяжелые осколочные ранения. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут отправлены на экспертизу",- сказал журналистам представитель СК РФ. В ходе осмотра оперативная группа следователей СК обнаружила неразорвавшиеся суббоеприпасы и части предположительно ракет реактивной системы залпового огня. На место были вызваны саперы.
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запорожская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество
Запорожская область, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Общество
В Запорожской области зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ села Высокое в Запорожской области