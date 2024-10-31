https://ria.ru/20241031/obstrel-1981208671.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Авдеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Авдеевку - РИА Новости, 31.10.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Авдеевку

Украинские войска в четверг выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Петровскому району Донецка, Горловке и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:13

2024-10-31T18:13

2024-10-31T18:13

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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Петровскому району Донецка, Горловке и Авдеевке с начала суток, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.00 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 01.30 - населённый пункт Миролюбовка - населённый пункт Авдеевка: три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, с 12.10 до 17.30 четверга украинские войска выпустили ещё пять "натовских", в том числе два кассетных, снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и два снаряда аналогичного калибра по Петровскому району Донецка. Также, в 08.40 украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981128460.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

авдеевка

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сцкк, стирол, вооруженные силы украины, авдеевка, донецк, горловка, в мире