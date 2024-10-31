СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии
СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на II туре предстоящих выборов в Молдавии
© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Руководство секретариата ОБСЕ уверено, что власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны, отмечает СВР.
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"В руководстве секретариата ОБСЕ убеждены, что молдавские власти примут аналогичные меры в ходе второго тура выборов главы государства 3 ноября сего года. Таким образом, они нацелены попытаться обеспечить победу действующего президента Майи Санду", - говорится в сообщении.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.