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СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024
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09:55 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/obse-1981063565.html
СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии
СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024
СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии
Руководство секретариата ОБСЕ уверено, что власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:55
2024-10-31T09:55
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
обсе
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Руководство секретариата ОБСЕ уверено, что власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны, отмечает СВР. "В руководстве секретариата ОБСЕ убеждены, что молдавские власти примут аналогичные меры в ходе второго тура выборов главы государства 3 ноября сего года. Таким образом, они нацелены попытаться обеспечить победу действующего президента Майи Санду", - говорится в сообщении. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241030/sandu-1980973444.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, обсе, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, ОБСЕ, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Выборы в Молдавии — 2024
СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии

СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на II туре предстоящих выборов в Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Руководство секретариата ОБСЕ уверено, что власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны, отмечает СВР.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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"В руководстве секретариата ОБСЕ убеждены, что молдавские власти примут аналогичные меры в ходе второго тура выборов главы государства 3 ноября сего года. Таким образом, они нацелены попытаться обеспечить победу действующего президента Майи Санду", - говорится в сообщении.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуОБСЕЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Выборы в Молдавии — 2024
 
 
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