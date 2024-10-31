https://ria.ru/20241031/obse-1981063565.html

СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии

СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии

Руководство секретариата ОБСЕ уверено, что власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:55

2024-10-31T09:55

2024-10-31T09:55

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

обсе

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089045_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ad60f8f1ff6a46606ba3ad764eab2c68.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Руководство секретариата ОБСЕ уверено, что власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны, отмечает СВР. "В руководстве секретариата ОБСЕ убеждены, что молдавские власти примут аналогичные меры в ходе второго тура выборов главы государства 3 ноября сего года. Таким образом, они нацелены попытаться обеспечить победу действующего президента Майи Санду", - говорится в сообщении. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241030/sandu-1980973444.html

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, обсе, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), выборы в молдавии — 2024