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Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном - РИА Новости, 31.10.2024
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17:29 31.10.2024 (обновлено: 17:31 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/netanyakhu-1981195836.html
Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном
Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном - РИА Новости, 31.10.2024
Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с посланниками из США, прибывшими в регион для продвижения соглашения о прекращении огня с... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:29
2024-10-31T17:31
в мире
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израиль
сша
биньямин нетаньяху
амос хохштейн
бретт макгерк
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с посланниками из США, прибывшими в регион для продвижения соглашения о прекращении огня с Ливаном, в ходе встречи Нетаньяху обозначил, что ключевым фактором является не сам факт подписания того или иного соглашения, а способность сторон обеспечить его выполнение, а вместе с этим и региональную безопасность. По данным канцелярии Нетаньяху, во встрече принимали участие советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк. "В начале своего выступления премьер-министр поблагодарил наших (израильских - ред.) американских друзей за их усилия. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что главное - это не то или иное соглашение на бумаге, а способность и решимость Израиля обеспечить соблюдение соглашения и предотвратить любую угрозу своей безопасности со стороны Ливана таким образом, чтобы обеспечить безопасное возвращение наших жителей в свои дома", - сообщила канцелярия. В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон
https://ria.ru/20241029/livan-1980615505.html
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в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, амос хохштейн, бретт макгерк, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Амос Хохштейн, Бретт Макгерк, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном

Нетаньяху обсудил с посланниками США соглашение о прекращении огня с Ливаном

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с посланниками из США, прибывшими в регион для продвижения соглашения о прекращении огня с Ливаном, в ходе встречи Нетаньяху обозначил, что ключевым фактором является не сам факт подписания того или иного соглашения, а способность сторон обеспечить его выполнение, а вместе с этим и региональную безопасность.
По данным канцелярии Нетаньяху, во встрече принимали участие советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Постпред Ливана заявил, что силы ООН в стране не выполняют свой мандат
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"В начале своего выступления премьер-министр поблагодарил наших (израильских - ред.) американских друзей за их усилия. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что главное - это не то или иное соглашение на бумаге, а способность и решимость Израиля обеспечить соблюдение соглашения и предотвратить любую угрозу своей безопасности со стороны Ливана таким образом, чтобы обеспечить безопасное возвращение наших жителей в свои дома", - сообщила канцелярия.
В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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15 октября, 20:35
 
В миреЛиванИзраильСШАБиньямин НетаньяхуАмос ХохштейнБретт МакгеркООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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