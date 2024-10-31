https://ria.ru/20241031/netanyakhu-1981195836.html

Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном

Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном - РИА Новости, 31.10.2024

Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с посланниками из США, прибывшими в регион для продвижения соглашения о прекращении огня с... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:29

2024-10-31T17:29

2024-10-31T17:31

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с посланниками из США, прибывшими в регион для продвижения соглашения о прекращении огня с Ливаном, в ходе встречи Нетаньяху обозначил, что ключевым фактором является не сам факт подписания того или иного соглашения, а способность сторон обеспечить его выполнение, а вместе с этим и региональную безопасность. По данным канцелярии Нетаньяху, во встрече принимали участие советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк. "В начале своего выступления премьер-министр поблагодарил наших (израильских - ред.) американских друзей за их усилия. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что главное - это не то или иное соглашение на бумаге, а способность и решимость Израиля обеспечить соблюдение соглашения и предотвратить любую угрозу своей безопасности со стороны Ливана таким образом, чтобы обеспечить безопасное возвращение наших жителей в свои дома", - сообщила канцелярия. В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон

https://ria.ru/20241029/livan-1980615505.html

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