Нетаньяху и посланники из США обсудили прекращение огня с Ливаном
Нетаньяху обсудил с посланниками США соглашение о прекращении огня с Ливаном
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с посланниками из США, прибывшими в регион для продвижения соглашения о прекращении огня с Ливаном, в ходе встречи Нетаньяху обозначил, что ключевым фактором является не сам факт подписания того или иного соглашения, а способность сторон обеспечить его выполнение, а вместе с этим и региональную безопасность.
По данным канцелярии Нетаньяху, во встрече принимали участие советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.
"В начале своего выступления премьер-министр поблагодарил наших (израильских - ред.) американских друзей за их усилия. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что главное - это не то или иное соглашение на бумаге, а способность и решимость Израиля обеспечить соблюдение соглашения и предотвратить любую угрозу своей безопасности со стороны Ливана таким образом, чтобы обеспечить безопасное возвращение наших жителей в свои дома", - сообщила канцелярия.
В среду израильская государственная телерадиокомпания Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников также сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон
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