https://ria.ru/20241031/nebenzja-1981209459.html
Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине
Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине, как и вероятность вступления Киева в НАТО. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:18
2024-10-31T18:18
2024-10-31T18:18
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине, как и вероятность вступления Киева в НАТО. "Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя напомнил, что цели российской СВО остаются неизменными, но заметил, что в то же время "стремительно" меняется размер территории, остающейся под контролем киевского режима. "Советую всем, кто радеет за своих украинских подельников, не забывать об этом, и думать не о клике Зеленского, а об украинском народе, долгосрочные интересы которого состоят в мире и добрососедстве с Россией", – подчеркнул он.
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в мире, украина, россия, киев, василий небензя, оон, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, ООН, НАТО
Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине
Постпред России в ООН Небензя: заморозки фронта на Украине не будет
ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отверг возможность заморозки фронта на Украине, как и вероятность вступления Киева в НАТО.
"Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя напомнил, что цели российской СВО остаются неизменными, но заметил, что в то же время "стремительно" меняется размер территории, остающейся под контролем киевского режима.
"Советую всем, кто радеет за своих украинских подельников, не забывать об этом, и думать не о клике Зеленского, а об украинском народе, долгосрочные интересы которого состоят в мире и добрососедстве с Россией", – подчеркнул он.