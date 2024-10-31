https://ria.ru/20241031/nauka-1981181210.html

Патриарх Кирилл высказался о пользе науки

Патриарх Кирилл высказался о пользе науки - РИА Новости, 31.10.2024

Патриарх Кирилл высказался о пользе науки

Одним из серьезных вызовов науки является "расчеловечивание" и превращение человека в ресурс, Церковь неизменно напоминает о ценности личности и о том, что... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:28

2024-10-31T16:28

2024-10-31T16:28

религия

москва

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

российская академия наук

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Одним из серьезных вызовов науки является "расчеловечивание" и превращение человека в ресурс, Церковь неизменно напоминает о ценности личности и о том, что эксперименты на людьми без их согласия безнравственны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Новые направления обозначили и новые этические проблемы, которые сегодня приходится решать ученым. Одним из таких серьезных вызовов является попытка "расчеловечить" человека и превратить его в ресурс. Церковь неизменно напоминает о ценности личности, о том, что эксперименты, совершаемые над человеком без его согласия, безнравственны и унижают его достоинство", – говорится в приветствии патриарха участникам церемонии вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Он выразил надежду, что усилиями российского научного сообщества удастся сформулировать верные принципы и антропологические критерии исследований. "Наука — великая сила, которая помогает нам познавать окружающий мир, происходящие в нем процессы и через это приближаться к пониманию замысла Создателя. Но вместе с тем это и зона особой нравственной ответственности человека: ответственности перед Богом и Его творением", – подчеркнул патриарх. Макариевские премии – отечественная научная награда, посвященная памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Они присуждались в 1884–1917 годах, и после 80-летнего перерыва стали вновь вручаться в 1997 году. Учредители премии — Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук. Конкурс научных трудов на соискание Макариевских премий проводят каждый год, чередуя годы вручения премии в области гуманитарного и естественного знания. В 2025 году конкурс посвящен естественным наукам.

https://ria.ru/20241031/sk-1981137056.html

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москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), российская академия наук