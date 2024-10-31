Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые СКФУ улучшили характеристики лазера. По словам авторов, разработка найдет применение во многих областях: от хирургии и косметологии до лазерной резки, сварки и закалки различных материалов. Результаты опубликованы в Ceramics International.Лазер — это устройство, которое позволяет преобразовать различные виды энергии в энергию монохроматического излучения. Наиболее востребованы сегодня твердотельные лазеры. Они находят применение в различных областях науки и техники, таких как лазерная медицина, навигационные системы и металлургическая промышленность, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).Важной деталью лазера является пассивный затвор или модулятор добротности, благодаря которому он может работать в импульсном режиме, то есть накапливать энергию, а затем излучать ее в виде короткого, но мощного импульса длительностью 10-20 наносекунд.Обычно для изготовления пассивных затворов используют монокристаллы, однако специалисты СКФУ использовали в качестве материала для модулятора добротности керамику на основе иттрий-алюминиевого граната с добавлением хрома. По словам ученых, керамика позволяет снизить себестоимость конечного продукта и задавать нужную форму и размер изделия.Кроме того, исследователи ввели в кристаллическую структуру граната скандий, что позволило повысить эффективность модуляторов добротности лазера."Мы установили, что введение катионов (положительно заряженных ионов) скандия в октаэдрические позиции граната позволяет увеличить конверсию валентности хрома в полтора раза. Это фактически эквивалентно увеличению эффективности модуляторов добротности в полтора раза и позволяет сделать модуляторы добротности более компактными, что необходимо для миниатюризации лазеров. Это также позволяет из одинакового количества исходного материала изготовить больше изделий", — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник СКФУ Виктория Супрунчук.В дальнейшем авторы планируют ввести в матрицу иттрий-алюминиевого граната и другие активаторы для изменения физических и химических свойств материала.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые СКФУ улучшили характеристики лазера. По словам авторов, разработка найдет применение во многих областях: от хирургии и косметологии до лазерной резки, сварки и закалки различных материалов. Результаты опубликованы в Ceramics International.
Лазер — это устройство, которое позволяет преобразовать различные виды энергии в энергию монохроматического излучения. Наиболее востребованы сегодня твердотельные лазеры. Они находят применение в различных областях науки и техники, таких как лазерная медицина, навигационные системы и металлургическая промышленность, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).
Важной деталью лазера является пассивный затвор или модулятор добротности, благодаря которому он может работать в импульсном режиме, то есть накапливать энергию, а затем излучать ее в виде короткого, но мощного импульса длительностью 10-20 наносекунд.
Обычно для изготовления пассивных затворов используют монокристаллы, однако специалисты СКФУ использовали в качестве материала для модулятора добротности керамику на основе иттрий-алюминиевого граната с добавлением хрома. По словам ученых, керамика позволяет снизить себестоимость конечного продукта и задавать нужную форму и размер изделия.
Кроме того, исследователи ввели в кристаллическую структуру граната скандий, что позволило повысить эффективность модуляторов добротности лазера.
"Мы установили, что введение катионов (положительно заряженных ионов) скандия в октаэдрические позиции граната позволяет увеличить конверсию валентности хрома в полтора раза. Это фактически эквивалентно увеличению эффективности модуляторов добротности в полтора раза и позволяет сделать модуляторы добротности более компактными, что необходимо для миниатюризации лазеров. Это также позволяет из одинакового количества исходного материала изготовить больше изделий", — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник СКФУ Виктория Супрунчук.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.