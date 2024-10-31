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Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров - РИА Новости, 31.10.2024
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Наука
 
09:00 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/nauka-1980971672.html
Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров
Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров - РИА Новости, 31.10.2024
Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров
Ученые СКФУ улучшили характеристики лазера. По словам авторов, разработка найдет применение во многих областях: от хирургии и косметологии до лазерной резки,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:00
2024-10-31T09:00
наука
технологии
наука
университетская наука
российские инновации
технологическое лидерство
северо-кавказский федеральный университет
ставрополь
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые СКФУ улучшили характеристики лазера. По словам авторов, разработка найдет применение во многих областях: от хирургии и косметологии до лазерной резки, сварки и закалки различных материалов. Результаты опубликованы в Ceramics International.Лазер — это устройство, которое позволяет преобразовать различные виды энергии в энергию монохроматического излучения. Наиболее востребованы сегодня твердотельные лазеры. Они находят применение в различных областях науки и техники, таких как лазерная медицина, навигационные системы и металлургическая промышленность, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).Важной деталью лазера является пассивный затвор или модулятор добротности, благодаря которому он может работать в импульсном режиме, то есть накапливать энергию, а затем излучать ее в виде короткого, но мощного импульса длительностью 10-20 наносекунд.Обычно для изготовления пассивных затворов используют монокристаллы, однако специалисты СКФУ использовали в качестве материала для модулятора добротности керамику на основе иттрий-алюминиевого граната с добавлением хрома. По словам ученых, керамика позволяет снизить себестоимость конечного продукта и задавать нужную форму и размер изделия.Кроме того, исследователи ввели в кристаллическую структуру граната скандий, что позволило повысить эффективность модуляторов добротности лазера."Мы установили, что введение катионов (положительно заряженных ионов) скандия в октаэдрические позиции граната позволяет увеличить конверсию валентности хрома в полтора раза. Это фактически эквивалентно увеличению эффективности модуляторов добротности в полтора раза и позволяет сделать модуляторы добротности более компактными, что необходимо для миниатюризации лазеров. Это также позволяет из одинакового количества исходного материала изготовить больше изделий", — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник СКФУ Виктория Супрунчук.В дальнейшем авторы планируют ввести в матрицу иттрий-алюминиевого граната и другие активаторы для изменения физических и химических свойств материала.
https://ri.ria.ru/20240909/nauka-1970805026.html
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технологии, наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, россия, химия
Наука, Технологии, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Технологическое лидерство, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия, Химия

Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров

© iStock.com / Михаил РуденкоЛазер в лаборатории
Лазер в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Михаил Руденко
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые СКФУ улучшили характеристики лазера. По словам авторов, разработка найдет применение во многих областях: от хирургии и косметологии до лазерной резки, сварки и закалки различных материалов. Результаты опубликованы в Ceramics International.
Лазер — это устройство, которое позволяет преобразовать различные виды энергии в энергию монохроматического излучения. Наиболее востребованы сегодня твердотельные лазеры. Они находят применение в различных областях науки и техники, таких как лазерная медицина, навигационные системы и металлургическая промышленность, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).
Важной деталью лазера является пассивный затвор или модулятор добротности, благодаря которому он может работать в импульсном режиме, то есть накапливать энергию, а затем излучать ее в виде короткого, но мощного импульса длительностью 10-20 наносекунд.
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Обычно для изготовления пассивных затворов используют монокристаллы, однако специалисты СКФУ использовали в качестве материала для модулятора добротности керамику на основе иттрий-алюминиевого граната с добавлением хрома. По словам ученых, керамика позволяет снизить себестоимость конечного продукта и задавать нужную форму и размер изделия.
Кроме того, исследователи ввели в кристаллическую структуру граната скандий, что позволило повысить эффективность модуляторов добротности лазера.
© Фото : СКФУ/Александр Кравцов

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть-монокристалл YAG:Nd, коричневая часть-YSAG:Cr)

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

© Фото : СКФУ/Александр Кравцов
1 из 2
© Фото : СКФУ/Александр Кравцов

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть-монокристалл YAG:Nd, коричневая часть-YSAG:Cr)

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

© Фото : СКФУ/Александр Кравцов
2 из 2

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

© Фото : СКФУ/Александр Кравцов
1 из 2

Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

© Фото : СКФУ/Александр Кравцов
2 из 2
«
"Мы установили, что введение катионов (положительно заряженных ионов) скандия в октаэдрические позиции граната позволяет увеличить конверсию валентности хрома в полтора раза. Это фактически эквивалентно увеличению эффективности модуляторов добротности в полтора раза и позволяет сделать модуляторы добротности более компактными, что необходимо для миниатюризации лазеров. Это также позволяет из одинакового количества исходного материала изготовить больше изделий", — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник СКФУ Виктория Супрунчук.
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В дальнейшем авторы планируют ввести в матрицу иттрий-алюминиевого граната и другие активаторы для изменения физических и химических свойств материала.
 
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