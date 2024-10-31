https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html

Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа

Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа - РИА Новости, 31.10.2024

Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа

Если Дональд Трамп будет избран новым президентом США, политика НАТО полностью изменится, и ее генсек Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:55

2024-10-31T05:55

2024-10-31T05:55

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

марк рютте

камала харрис

нато

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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп будет избран новым президентом США, политика НАТО полностью изменится, и ее генсек Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в беседе с РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Насколько мы в Нидерландах знаем Марка Рютте, он очень гибкий человек, поэтому он будет передавать в НАТО любое сообщение, которое потребуется. Думаю, он легко поладит с (Дональдом) Трампом, если тот станет президентом, но это будет полная смена политики альянса", - считает Нимёллер. Как напомнил эксперт, Трамп обещал, что, если будет избран президентом, это приведет к завершению конфликта на Украине, каким мы его знаем сейчас, а также это станет концом выделения Соединенными Штатами миллиардов долларов Киеву. "Так что большой вопрос в том, будет ли тогда ЕС выплачивать эти миллиарды Украине, но я сомневаюсь в этом. НАТО – не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть", - отметил голландский аналитик. В этой связи он напомнил, что европейские страны НАТО не имеют никакой военной мощи против России и полностью зависят в военном отношении от США. По словам Нимёллера, нельзя ожидать, что Рютте будет очень принципиальным в вопросе Украины, ведь его и утвердили на должность генсека НАТО "потому, что у него нет собственного видения и он лишь передает сообщения из Вашингтона членам ЕС". "Сегодня Рютте делает заявления типа – "мы будем идти до победы (Украины)" или что-то в этом роде. Но если Трамп будет избран президентом, Рютте будет говорить совершенно противоположные вещи. И можно было бы ожидать, что это обернется против него, однако он уже делал так, будучи премьер-министром Нидерландов, и ему все сходило с рук, так что я не удивлюсь, если вы увидите совершенно нового, другого Рютте, если Трамп будет избран", - резюмировал Нимёллер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html

https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html

https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, камала харрис, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024