Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа
Эксперт Нимёллер: если Трамп станет президентом США, политика НАТО изменится
CC BY-SA 4.0 / J. Patrick Fischer (cropped) / Luftwaffenbasis GeilenkirchenАвиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ
CC BY-SA 4.0 / J. Patrick Fischer (cropped) / Luftwaffenbasis Geilenkirchen
Авиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ. Архивное фото
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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп будет избран новым президентом США, политика НАТО полностью изменится, и ее генсек Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в беседе с РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
"Насколько мы в Нидерландах знаем Марка Рютте, он очень гибкий человек, поэтому он будет передавать в НАТО любое сообщение, которое потребуется. Думаю, он легко поладит с (Дональдом) Трампом, если тот станет президентом, но это будет полная смена политики альянса", - считает Нимёллер.
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"Так что большой вопрос в том, будет ли тогда ЕС выплачивать эти миллиарды Украине, но я сомневаюсь в этом. НАТО – не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть", - отметил голландский аналитик.
В этой связи он напомнил, что европейские страны НАТО не имеют никакой военной мощи против России и полностью зависят в военном отношении от США.
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По словам Нимёллера, нельзя ожидать, что Рютте будет очень принципиальным в вопросе Украины, ведь его и утвердили на должность генсека НАТО "потому, что у него нет собственного видения и он лишь передает сообщения из Вашингтона членам ЕС".
"Сегодня Рютте делает заявления типа – "мы будем идти до победы (Украины)" или что-то в этом роде. Но если Трамп будет избран президентом, Рютте будет говорить совершенно противоположные вещи. И можно было бы ожидать, что это обернется против него, однако он уже делал так, будучи премьер-министром Нидерландов, и ему все сходило с рук, так что я не удивлюсь, если вы увидите совершенно нового, другого Рютте, если Трамп будет избран", - резюмировал Нимёллер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.