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Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа - РИА Новости, 31.10.2024
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05:55 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html
Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа
Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа - РИА Новости, 31.10.2024
Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа
Если Дональд Трамп будет избран новым президентом США, политика НАТО полностью изменится, и ее генсек Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:55
2024-10-31T05:55
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марк рютте
камала харрис
нато
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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп будет избран новым президентом США, политика НАТО полностью изменится, и ее генсек Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в беседе с РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Насколько мы в Нидерландах знаем Марка Рютте, он очень гибкий человек, поэтому он будет передавать в НАТО любое сообщение, которое потребуется. Думаю, он легко поладит с (Дональдом) Трампом, если тот станет президентом, но это будет полная смена политики альянса", - считает Нимёллер. Как напомнил эксперт, Трамп обещал, что, если будет избран президентом, это приведет к завершению конфликта на Украине, каким мы его знаем сейчас, а также это станет концом выделения Соединенными Штатами миллиардов долларов Киеву. "Так что большой вопрос в том, будет ли тогда ЕС выплачивать эти миллиарды Украине, но я сомневаюсь в этом. НАТО – не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть", - отметил голландский аналитик. В этой связи он напомнил, что европейские страны НАТО не имеют никакой военной мощи против России и полностью зависят в военном отношении от США. По словам Нимёллера, нельзя ожидать, что Рютте будет очень принципиальным в вопросе Украины, ведь его и утвердили на должность генсека НАТО "потому, что у него нет собственного видения и он лишь передает сообщения из Вашингтона членам ЕС". "Сегодня Рютте делает заявления типа – "мы будем идти до победы (Украины)" или что-то в этом роде. Но если Трамп будет избран президентом, Рютте будет говорить совершенно противоположные вещи. И можно было бы ожидать, что это обернется против него, однако он уже делал так, будучи премьер-министром Нидерландов, и ему все сходило с рук, так что я не удивлюсь, если вы увидите совершенно нового, другого Рютте, если Трамп будет избран", - резюмировал Нимёллер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html
https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, камала харрис, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Рютте, Камала Харрис, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Эксперт рассказал, как изменится политика НАТО после избрания Трампа

Эксперт Нимёллер: если Трамп станет президентом США, политика НАТО изменится

CC BY-SA 4.0 / J. Patrick Fischer (cropped) / Luftwaffenbasis GeilenkirchenАвиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ
Авиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
CC BY-SA 4.0 / J. Patrick Fischer (cropped) / Luftwaffenbasis Geilenkirchen
Авиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ. Архивное фото
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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп будет избран новым президентом США, политика НАТО полностью изменится, и ее генсек Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в беседе с РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
"Насколько мы в Нидерландах знаем Марка Рютте, он очень гибкий человек, поэтому он будет передавать в НАТО любое сообщение, которое потребуется. Думаю, он легко поладит с (Дональдом) Трампом, если тот станет президентом, но это будет полная смена политики альянса", - считает Нимёллер.
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Как напомнил эксперт, Трамп обещал, что, если будет избран президентом, это приведет к завершению конфликта на Украине, каким мы его знаем сейчас, а также это станет концом выделения Соединенными Штатами миллиардов долларов Киеву.
"Так что большой вопрос в том, будет ли тогда ЕС выплачивать эти миллиарды Украине, но я сомневаюсь в этом. НАТО – не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть", - отметил голландский аналитик.
В этой связи он напомнил, что европейские страны НАТО не имеют никакой военной мощи против России и полностью зависят в военном отношении от США.
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По словам Нимёллера, нельзя ожидать, что Рютте будет очень принципиальным в вопросе Украины, ведь его и утвердили на должность генсека НАТО "потому, что у него нет собственного видения и он лишь передает сообщения из Вашингтона членам ЕС".
"Сегодня Рютте делает заявления типа – "мы будем идти до победы (Украины)" или что-то в этом роде. Но если Трамп будет избран президентом, Рютте будет говорить совершенно противоположные вещи. И можно было бы ожидать, что это обернется против него, однако он уже делал так, будучи премьер-министром Нидерландов, и ему все сходило с рук, так что я не удивлюсь, если вы увидите совершенно нового, другого Рютте, если Трамп будет избран", - резюмировал Нимёллер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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