https://ria.ru/20241031/mvd-1981190044.html

В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы

В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы - РИА Новости, 31.10.2024

В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы

Мошенники вовлекают в преступные схемы молодежь и подростков через сайты и чаты по поиску работы, обещая легальный заработок, сообщили в управлении по... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:06

2024-10-31T17:06

2024-10-31T17:06

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники вовлекают в преступные схемы молодежь и подростков через сайты и чаты по поиску работы, обещая легальный заработок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Злоумышленники мониторят сайты и чаты, где молодежь ищет работу, выходят на связь, проводят анкетирование и собеседование. Уже на этом этапе они попытаются получить персональные данные, которые тут же будут проданы", - говорится в Telegram-канале управления. По данным правоохранителей, мошенники убеждают, что работа безопасна и легальна, в подтверждение предоставляют поддельные документы, договоры и удостоверения. Отсутствие возможности перевода через стандартные платежные средства объясняется серым импортом, оперативно-разыскными мероприятиями или коммерческой тайной. В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы никогда не привлекают к проведению мероприятий посторонних и, тем более, несовершеннолетних граждан. Любая работа, которая требует передачи крупных сумм наличности, в той или иной степени противозаконна. "Объясняйте это вашим детям. Подросток должен знать об опасностях общения с незнакомцами в интернете, об уголовной ответственности за участие в преступных схемах, а также доверять своим родителям", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html

https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)