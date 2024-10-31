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В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы - РИА Новости, 31.10.2024
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17:06 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/mvd-1981190044.html
В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы
В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы - РИА Новости, 31.10.2024
В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы
Мошенники вовлекают в преступные схемы молодежь и подростков через сайты и чаты по поиску работы, обещая легальный заработок, сообщили в управлении по... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:06
2024-10-31T17:06
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники вовлекают в преступные схемы молодежь и подростков через сайты и чаты по поиску работы, обещая легальный заработок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Злоумышленники мониторят сайты и чаты, где молодежь ищет работу, выходят на связь, проводят анкетирование и собеседование. Уже на этом этапе они попытаются получить персональные данные, которые тут же будут проданы", - говорится в Telegram-канале управления. По данным правоохранителей, мошенники убеждают, что работа безопасна и легальна, в подтверждение предоставляют поддельные документы, договоры и удостоверения. Отсутствие возможности перевода через стандартные платежные средства объясняется серым импортом, оперативно-разыскными мероприятиями или коммерческой тайной. В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы никогда не привлекают к проведению мероприятий посторонних и, тем более, несовершеннолетних граждан. Любая работа, которая требует передачи крупных сумм наличности, в той или иной степени противозаконна. "Объясняйте это вашим детям. Подросток должен знать об опасностях общения с незнакомцами в интернете, об уголовной ответственности за участие в преступных схемах, а также доверять своим родителям", - заключили в ведомстве.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД призвали молодежь остерегаться аферистов на сайтах по поиску работы

МВД: мошенники вовлекают молодежь в преступные схемы через сайты поиска работы

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники вовлекают в преступные схемы молодежь и подростков через сайты и чаты по поиску работы, обещая легальный заработок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Злоумышленники мониторят сайты и чаты, где молодежь ищет работу, выходят на связь, проводят анкетирование и собеседование. Уже на этом этапе они попытаются получить персональные данные, которые тут же будут проданы", - говорится в Telegram-канале управления.
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По данным правоохранителей, мошенники убеждают, что работа безопасна и легальна, в подтверждение предоставляют поддельные документы, договоры и удостоверения. Отсутствие возможности перевода через стандартные платежные средства объясняется серым импортом, оперативно-разыскными мероприятиями или коммерческой тайной.
В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы никогда не привлекают к проведению мероприятий посторонних и, тем более, несовершеннолетних граждан. Любая работа, которая требует передачи крупных сумм наличности, в той или иной степени противозаконна.
"Объясняйте это вашим детям. Подросток должен знать об опасностях общения с незнакомцами в интернете, об уголовной ответственности за участие в преступных схемах, а также доверять своим родителям", - заключили в ведомстве.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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