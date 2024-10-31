https://ria.ru/20241031/muzh-1981243768.html
Карточка мужа Блиновской больше не числится в базе розыска МВД
Карточка мужа Блиновской больше не числится в базе розыска МВД - РИА Новости, 31.10.2024
Карточка мужа Блиновской больше не числится в базе розыска МВД
Карточка мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского пропала из базы розыска МВД, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:55
2024-10-31T21:55
2024-10-31T23:48
ярославская область
елена блиновская
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Карточка мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского пропала из базы розыска МВД, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Корреспондент агентства также убедился, что при проверке на сайте его карточка не появляется."Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют", — говорится в базе розыска МВД.Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены.Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие приостановлено в связи со службой мужчины в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что ситуация действительно обстоит таким образом на период его контракта с Минобороны. Кроме того, добавила она, мера пресечения отменена.
https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977403457.html
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РИА Новости
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ярославская область, елена блиновская, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Ярославская область, Елена Блиновская, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Карточка мужа Блиновской больше не числится в базе розыска МВД
Карточка мужа Блиновской больше не числится в базе розыска МВД РФ
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Карточка мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского пропала из базы розыска МВД, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Корреспондент агентства также убедился, что при проверке на сайте его карточка не появляется.
"Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют", — говорится в базе розыска МВД.
Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены.
Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие приостановлено в связи со службой мужчины в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области
Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что ситуация действительно обстоит таким образом на период его контракта с Минобороны
. Кроме того, добавила она, мера пресечения отменена.