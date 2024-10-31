https://ria.ru/20241031/moskva-1981249057.html

Бирюков рассказал об осадках в Москве в пятницу

Бирюков рассказал об осадках в Москве в пятницу - РИА Новости, 31.10.2024

Бирюков рассказал об осадках в Москве в пятницу

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, за сутки в городе может выпасть до 14 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T23:16

2024-10-31T23:16

2024-10-31T23:24

москва

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, за сутки в городе может выпасть до 14 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, 1 ноября прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду, переход температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы. За сутки 1 ноября может выпасть до 14 миллиметров осадков", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице в субботу. Ожидаются дождь, мокрый снег, переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, ветер с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/moskva-1981074184.html

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москва, петр бирюков, общество