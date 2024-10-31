https://ria.ru/20241031/moskva-1981074184.html

Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина"

Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина" - РИА Новости, 31.10.2024

Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина"

Североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:30

2024-10-31T10:30

2024-10-31T10:30

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евгений тишковец

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Ноябрь встретит жителей средней полосы России неприветливо и жёстко. Завтра, в пятницу, с 4.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 километров - от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени "Мартина"… За сутки, с утра 1 до утра 2 ноября, на Москву выпадет 27 миллиметров или 50% осадков от всей октябрьской нормы", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в пятницу утром в Москве при ухудшении видимости до 1 километра ожидается мокрый снег, который примерно в 9.00 перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же "смоет" зарождающийся символический снежный покров высотой менее 1 сантиметра. "Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0 - плюс 3, днем повысится до плюс 6-9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 метра в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!" - добавил специалист.

https://ria.ru/20241031/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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общество, москва, россия, евгений тишковец, погода