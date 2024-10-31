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Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина" - РИА Новости, 31.10.2024
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10:30 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/moskva-1981074184.html
Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина"
Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина" - РИА Новости, 31.10.2024
Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина"
Североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:30
2024-10-31T10:30
общество
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россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Ноябрь встретит жителей средней полосы России неприветливо и жёстко. Завтра, в пятницу, с 4.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 километров - от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени "Мартина"… За сутки, с утра 1 до утра 2 ноября, на Москву выпадет 27 миллиметров или 50% осадков от всей октябрьской нормы", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в пятницу утром в Москве при ухудшении видимости до 1 километра ожидается мокрый снег, который примерно в 9.00 перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же "смоет" зарождающийся символический снежный покров высотой менее 1 сантиметра. "Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0 - плюс 3, днем повысится до плюс 6-9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 метра в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!" - добавил специалист.
https://ria.ru/20241031/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, россия, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Погода
Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне "Мартина"

"Фобос": в Москве в пятницу выпадет 50% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина идет по улице Москвы во время снегопада
Женщина идет по улице Москвы во время снегопада - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина идет по улице Москвы во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ноябрь встретит жителей средней полосы России неприветливо и жёстко. Завтра, в пятницу, с 4.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 километров - от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени "Мартина"… За сутки, с утра 1 до утра 2 ноября, на Москву выпадет 27 миллиметров или 50% осадков от всей октябрьской нормы", - рассказал Тишковец.
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Он уточнил, что в пятницу утром в Москве при ухудшении видимости до 1 километра ожидается мокрый снег, который примерно в 9.00 перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же "смоет" зарождающийся символический снежный покров высотой менее 1 сантиметра.
"Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0 - плюс 3, днем повысится до плюс 6-9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 метра в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!" - добавил специалист.
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