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Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы - РИА Новости, 31.10.2024
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Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы
Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы - РИА Новости, 31.10.2024
Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники в Москве на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:14
2024-10-31T10:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
тинао
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники в Москве на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
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москва, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники в Москве на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - рассказал Бирюков.
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30 октября, 12:04
Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.
"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковТиНАОГородское хозяйство Москвы
 
 
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