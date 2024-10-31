https://ria.ru/20241031/moskva-1981069581.html

Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы

Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы - РИА Новости, 31.10.2024

Бирюков: парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники в Москве на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:14

2024-10-31T10:14

2024-10-31T10:14

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники в Москве на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы