https://ria.ru/20241031/moskva-1981031113.html

В Мосгордуме назвали улицы в Москве, где можно будет парковаться бесплатно

В Мосгордуме назвали улицы в Москве, где можно будет парковаться бесплатно - РИА Новости, 31.10.2024

В Мосгордуме назвали улицы в Москве, где можно будет парковаться бесплатно

Водители смогут воспользоваться динамическим тарифом на парковке на улицах Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T03:25

2024-10-31T03:25

2024-10-31T03:48

общество

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московская городская дума

департамент транспорта г. москвы

парковка

цены

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Водители смогут воспользоваться динамическим тарифом на парковке на улицах Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар в Москве с 1 ноября. Стоимость будет начинаться с нуля рублей при минимальной загруженности парковки, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова. "Динамический тариф — совершенно новый проект департамента транспорта города Москвы, но уже с 1 ноября абсолютно все водители смогут воспользоваться динамическим тарифом на парковке на улицах Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар. На таких парковках стоимость будет начинаться от 0 рублей при минимальной загруженности парковки. Но в случае, если парковка загружена и практически не остается свободных мест, стоимость может достигать 800 рублей за час", — рассказала Цветкова. Она подчеркнула, что пока новый тариф будет запущен на пяти улицах, но при необходимости столичный департамент транспорта сможет доработать механику действия парковок с динамическим тарифом. "И для города, и для водителей эффект от функционирования динамического тарифа на парковках столицы будет положительным. Этот нововведенный механизм поможет сбалансировать загруженность парковочных мест, сократит время, затрачиваемое на поиск свободного места, и даст возможность заранее продумывать маршрут с учетом предполагаемой стоимости парковки", — добавила Цветкова.

https://ria.ru/20241022/parkovki-1979230779.html

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общество, москва, московская городская дума, департамент транспорта г. москвы, парковка, цены