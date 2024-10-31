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Эксперт назвал ОБСЕ послушным орудием Запада в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024
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16:51 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981186006.html
Эксперт назвал ОБСЕ послушным орудием Запада в Молдавии
Эксперт назвал ОБСЕ послушным орудием Запада в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024
Эксперт назвал ОБСЕ послушным орудием Запада в Молдавии
ОБСЕ сейчас выступает в Молдавии в качестве послушного орудия Запада для легитимизации электорального процесса для международного сообщества, заявил РИА Новости РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:51
2024-10-31T16:51
в мире
молдавия
россия
брюссель
майя санду
обсе
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ сейчас выступает в Молдавии в качестве послушного орудия Запада для легитимизации электорального процесса для международного сообщества, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. В четверг в пресс-бюро СВР России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей в ходе первого тура президентских выборов и референдума, однако факты многочисленных нарушений на этих выборах не будут преданы огласке, потому что на этом настаивают ведущие страны Запада. "В Молдавии ОБСЕ сейчас выступает в качестве послушного орудия Запада для легитимации местных электоральных процессов в глазах международного сообщества. Разумеется, вся эта ситуация не имеет ничего общего с демократией. Со своей беззубой позицией они прямо способствуют установлению в Молдове тоталитарного режима с либеральным лицом", - сказал он. Эксперт добавил, что полностью игнорировать откровенные нарушения они не могут просто потому, что хотят сохранить остатки авторитета организации, однако вместе с этим, ставить под сомнение действия политиков, управляемых в ручном режиме из Брюсселя и Вашингтона, они тоже позволить себе не могут. "То есть, если ОБСЕ и позволяет себе какую-то критику, то озвучивает ее настолько осторожно, что никому и в голову бы не пришло использовать их позицию для пересмотра выгодных Западу итогов голосования. Можно не сомневаться, что на этих выборах Санду обладает карт-бланшем от Запада. Она может позволить себе практически любые манипуляции с избирательным процессом. От затыкания голосов, агитирующих за Александра Стояногло, и запугивания избирателей до прямых массовых вбросов на участках, где нет наблюдателей от оппозиции. ОБСЕ ничего этого не заметит", - отметил он. Шорников пояснил, что по итогам первого тура выборов ОБСЕ все-таки признали некоторые нарушения со стороны режима Санду, в частности, они отметили использование административного ресурса и ситуацию с молдавскими СМИ, которые подсвечивали только провластную позицию. "При этом ОБСЕ предпочла умолчать о том, что в последние часы подсчета голосов на еврореферендуме произошел подозрительный скачок цифр в пользу сторонников евроинтеграции. Не заметить грубую фальсификацию референдума было невозможно, но они это сделали", - заключил эксперт. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html
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в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, обсе, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, ОБСЕ, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Эксперт назвал ОБСЕ послушным орудием Запада в Молдавии

Эксперт Шорников: ОБСЕ выступает в Молдавии в качестве послушного орудия Запада

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ сейчас выступает в Молдавии в качестве послушного орудия Запада для легитимизации электорального процесса для международного сообщества, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
В четверг в пресс-бюро СВР России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей в ходе первого тура президентских выборов и референдума, однако факты многочисленных нарушений на этих выборах не будут преданы огласке, потому что на этом настаивают ведущие страны Запада.
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"В Молдавии ОБСЕ сейчас выступает в качестве послушного орудия Запада для легитимации местных электоральных процессов в глазах международного сообщества. Разумеется, вся эта ситуация не имеет ничего общего с демократией. Со своей беззубой позицией они прямо способствуют установлению в Молдове тоталитарного режима с либеральным лицом", - сказал он.
Эксперт добавил, что полностью игнорировать откровенные нарушения они не могут просто потому, что хотят сохранить остатки авторитета организации, однако вместе с этим, ставить под сомнение действия политиков, управляемых в ручном режиме из Брюсселя и Вашингтона, они тоже позволить себе не могут.
"То есть, если ОБСЕ и позволяет себе какую-то критику, то озвучивает ее настолько осторожно, что никому и в голову бы не пришло использовать их позицию для пересмотра выгодных Западу итогов голосования. Можно не сомневаться, что на этих выборах Санду обладает карт-бланшем от Запада. Она может позволить себе практически любые манипуляции с избирательным процессом. От затыкания голосов, агитирующих за Александра Стояногло, и запугивания избирателей до прямых массовых вбросов на участках, где нет наблюдателей от оппозиции. ОБСЕ ничего этого не заметит", - отметил он.
Шорников пояснил, что по итогам первого тура выборов ОБСЕ все-таки признали некоторые нарушения со стороны режима Санду, в частности, они отметили использование административного ресурса и ситуацию с молдавскими СМИ, которые подсвечивали только провластную позицию.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 11:12
"При этом ОБСЕ предпочла умолчать о том, что в последние часы подсчета голосов на еврореферендуме произошел подозрительный скачок цифр в пользу сторонников евроинтеграции. Не заметить грубую фальсификацию референдума было невозможно, но они это сделали", - заключил эксперт.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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