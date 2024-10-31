https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии

СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии

В ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей на выборах президента и референдуме в Молдавии, сообщили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:24

2024-10-31T09:24

2024-10-31T10:17

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей на выборах президента и референдуме в Молдавии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.В ведомстве отметили, что об этом свидетельствует поступающая в Вену информация от многочисленных зарубежных наблюдателей, в том числе представляющих структуры ОБСЕ."К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса. В частности, Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан", — говорится в релизе.Кроме того, Центризбирком дал районным избирательным комиссиям обеспечить "правильный" подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий, а на избирательных участках в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования и не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в СВР.При этом, добавили в службе, в ОБСЕ признают, что не намерены предавать огласке факты нарушений на выборах в Молдавии."На этом настаивают ведущие страны Запада, прежде всего США, оказывающие решающее влияние на деятельность ОБСЕ. Это обусловлено тем, что Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО", — заключается в сообщении.Что касается второго тура выборов президента 3 ноября, то, по сведениям разведки, в руководстве секретариата ОБСЕ уверены, что молдавские власти прибегнут к таким же приемам, чтобы обеспечить победу Санду.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1980755504.html

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

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в мире, молдавия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вена, обсе, выборы в молдавии — 2024