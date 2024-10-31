https://ria.ru/20241031/moldaviya-1980755504.html

"Осталось два дня". У врагов России началась агония

"Осталось два дня". У врагов России началась агония - РИА Новости, 31.10.2024

"Осталось два дня". У врагов России началась агония

Накануне второго тура президентских выборов власти Молдавии активно распространяют среди сограждан ненависть и вражду. Команда Майи Санду заявила, что... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:02

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Накануне второго тура президентских выборов власти Молдавии активно распространяют среди сограждан ненависть и вражду. Команда Майи Санду заявила, что голосовать за Александра Стояногло могут только агенты России и гагаузы — предатели родины. Повысит ли это ее шансы на победу — в материале РИА Новости.Споры о будущемВторой тур состоится 3 ноября. Эксперты считают, что антирейтинг в 60% и отсутствие серьезных союзников внутри страны не позволят Майе Санду переизбраться. Пытаясь склонить чашу весов в свою пользу, она решила принять участие в дебатах со своим конкурентом Стояногло.Напомним, в первом туре она набрала 42,49% голосов избирателей, он — 25,95%. Чтобы увеличить отрыв, Санду решила обвинить его в работе на Москву, покровительстве коррупции и связях с опальными олигархами. При этом говорила только на румынском, пытаясь подчеркнуть, что ее оппонент плохо знает язык. В конце выступления заявила: "Президент — это слуга народа. <…> Воры не могут выиграть выборы, кроме как купив голоса. Молдова переживает масштабное нападение на демократию, но только господин Стояногло не видит этого".В свою очередь, оппонент объяснил, что четыре года назад Санду, возможно, хотела сделать что-то полезное для Молдавии, но у нее ничего не вышло. Поэтому она должна уступить ему место. Стояногло пообещал создать технократическое правительство, которое выведет страну из глубокого экономического кризиса. При этом пообещал выстроить конструктивные отношения со всеми соседями, включая Россию, Украину и страны Евросоюза. "Я сторонник евроинтеграции", — подчеркнул кандидат в президенты."Спокойствие и уравновешенность человека закона против агрессии и популизма президента, которая после четырех разрушительных для страны лет не желает признавать ни единой своей ошибки и ни единого своего злоупотребления", — оценил итоги дебатов экс-глава Молдавии Игорь Додон. Кроме того, лояльный Санду новостной портал NewsMaker провел опрос, который выявил, что большинство зрителей посчитали победителем дебатов Стояногло: 46,71% против 35,52%. При этом сторонники действующего президента в основном оставляли комментарии на румынском.Молдавская мечтаТем временем депутаты от Партии социалистов Влад Батрынча и Григорий Новак заявили, что хотят обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить команду Санду на предмет разжигания ненависти в молдавском обществе. В качестве примеров привели нападения на сторонников Стояногло в Кишиневе и других районах Молдавии. "Все эти случаи — логичное следствие той пропаганды, которой занимается госпожа Майя Санду. Мы много раз говорили о том, что власть должна идти с цивилизованным посылом, с призывами к спокойствию. Это должны быть дискуссии об идеях развития республики. Мы видим, что штаб Санду не знает, как мобилизовать электорат, кроме как заниматься истеризацией и расколом общества", — утверждают депутаты.Кроме того, команда Санду запустила кампанию по дискредитации Стояногло по национальному признаку. Агитаторы утверждают, что все гагаузы — предатели. "Такое впечатление, что всех это как бы устраивает. У нас есть гражданское общество, которое тоже должно высказать свою позицию. У нас есть институты власти, которые так или иначе связаны с этим процессом. Потому что то, что было сделано сейчас на государственном уровне, приведет к разногласиям на бытовой почве. К тому, что представителей гагаузов не будут принимать в медицинских учреждениях, или в учебных заведениях, или еще где-то", — прокомментировал Стояногло действия конкурентки. По его словам, после гагаузов наступит очередь всех русскоговорящих молдаван (30% населения страны).Как бы там ни было, лидер Нашей партии и бывший кандидат в президенты Ренато Усатый, набравший в первом туре 13,79% голосов избирателей, заявил, что не собирается поддерживать ни Санду, ни Стояногло. По его словам, действующий президент не интересуется национальными проблемами, зато подавляет любые критические голоса в свой адрес. А Стояногло ему не нравится, потому что его поддерживают социалисты. "Эта партия с 2014 года пытается разрушить Нашу партию", — сказал политик.Сторонники Усатого могут оказаться решающей силой во втором туре. При этом за Стояногло, скорее всего, также проголосуют те, кто в первом туре выбрал экс-главу Гагаузии Ирину Влах (5,38%) и Василия Тарлева (3,19%). У Санду нет очевидных союзников.Впрочем, Генпрокуратура расследует дело о массовом подкупе избирателей. Действующий президент напрямую в этом заинтересована — она утверждает, что ее плохой результат в первом туре обусловлен вмешательством России. В широком доступе оказался список людей, которые якобы продали свой голос. Как сказал генпрокурор Ион Мунтяну, правоохранительные органы установят его достоверность.При этом как минимум одна из фигуранток перечня, Оливия Продан, публично заявила, что не имеет к мошенничеству никакого отношения. Девушка утверждает, что провела самостоятельное расследование и пришла к выводу, что список составляли на основании денежных переводов из России. В частности, Продан работала в международной компании, которая раз в неделю платила ей по 200-300 евро. "Такими темпами Молдавия останется без молодежи", — заключила она.Слабое звеноДоктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова полагает, что, несмотря на все усилия Санду, ее шансы на успех во втором туре президентских выборов остаются невысокими. "Она должна была побеждать в первом туре. Как только она провалилась, от нее стали отворачиваться даже однопартийцы. Теперь Санду — хромая утка. Возможно, более убедительные результаты референдума могли бы уберечь ее от такой участи, но и там ничего толком не вышло. К тому же все остальные политические лидеры либо призвали голосовать за Стояногло, либо отказывались поддерживать оставшихся кандидатов в президенты", — говорит Харитонова.При этом она отмечает, что в агонии глава государства решила разыграть национальную карту — а именно привлекла внимание избирателей к гагаузскому происхождению конкурента. Однако молдаване так сильно ее ненавидят, что вряд ли на них это подействует. Что касается заявлений о фальсификации голосования в первом туре, то за неделю Санду не нашла тому никаких доказательств и вряд ли найдет их в будущем.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин также уверен, что действующий президент Молдавии не сумеет заручиться поддержкой большинства избирателей. Однако, по его мнению, она может выиграть выборы за счет фальсификации."Скорее всего, разрыв между кандидатами составит несколько процентов. Это даст возможность Санду повторить прием, который она уже опробовала на референдуме по евроинтеграции, когда нужный перевес нарисовали за последние пару часов подсчета голосов", — поясняет он.Эксперт не исключает, что ответом на подлог могут стать массовые акции протеста. Но для Санду они не так страшны, как честные выборы. Прежде всего оппозиция слишком разобщена, чтобы захватить власть через улицу.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979139770.html

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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, ренато усатый, владимир жарихин, наша партия, генеральная прокуратура рф, снг