https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981219100.html
На Украине опровергли информацию о брони от мобилизации
На Украине опровергли информацию о брони от мобилизации - РИА Новости, 31.10.2024
На Украине опровергли информацию о брони от мобилизации
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что информация о том, что бронь от мобилизации в стране имеют полтора миллиона человек не соответствует... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:48
2024-10-31T18:48
2024-10-31T18:48
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что информация о том, что бронь от мобилизации в стране имеют полтора миллиона человек не соответствует действительности, по ее данным, их менее миллиона. Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, имеющих право предоставлять бронь сотрудникам. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что приостановка бронирования от мобилизации была связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился числом забронированных - 1,5 миллиона человек. "Мы увидели значительно более быстрый рост (количества забронированных от мобилизации работников – ред.), чем раньше. Речь шла о сотнях тысяч бронирований, которые превышали показатели предыдущих месяцев и не были обоснованы объективными экономическими факторами", – объяснила в интервью украинской версии журнала Forbes причины приостановки бронирования работников предприятий Свириденко. Отвечая на вопрос, много ли было зафиксировано подозрительных случаев бронирования, она отметила, что "менее 10%", но это, по ее словам, предварительные данные. Также она подчеркнула, что информация о бронировании полутора миллионов человек, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. "На пике у нас было 950 000 "уникальных забронированных", - сообщила Свириденко. Кабмин Украины 23 октября принял постановление о проведении аудита критически важных для страны предприятий, работники которых могут получить бронь от мобилизации. Украинские СМИ сообщали ранее, что государственное приложение "Дия" заблокировало для работодателей услугу предоставления брони от мобилизации для их работников.
https://ria.ru/20241026/mobilizatsiya-1980268262.html
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в мире, украина, владимир зеленский, forbes
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Forbes
На Украине опровергли информацию о брони от мобилизации
Минэкономики Украины: бронь от мобилизации имеют всего менее миллиона человек
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что информация о том, что бронь от мобилизации в стране имеют полтора миллиона человек не соответствует действительности, по ее данным, их менее миллиона.
Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, имеющих право предоставлять бронь сотрудникам. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что приостановка бронирования от мобилизации была связана с тем, что Владимир Зеленский
возмутился числом забронированных - 1,5 миллиона человек.
"Мы увидели значительно более быстрый рост (количества забронированных от мобилизации работников – ред.), чем раньше. Речь шла о сотнях тысяч бронирований, которые превышали показатели предыдущих месяцев и не были обоснованы объективными экономическими факторами", – объяснила в интервью украинской версии журнала Forbes причины приостановки бронирования работников предприятий Свириденко.
Отвечая на вопрос, много ли было зафиксировано подозрительных случаев бронирования, она отметила, что "менее 10%", но это, по ее словам, предварительные данные. Также она подчеркнула, что информация о бронировании полутора миллионов человек, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.
"На пике у нас было 950 000 "уникальных забронированных", - сообщила Свириденко.
Кабмин Украины 23 октября принял постановление о проведении аудита критически важных для страны предприятий, работники которых могут получить бронь от мобилизации. Украинские СМИ сообщали ранее, что государственное приложение "Дия" заблокировало для работодателей услугу предоставления брони от мобилизации для их работников.