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ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами - РИА Новости, 01.11.2024
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами
Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-10-31T22:34
2024-10-31T22:34
2024-11-01T00:11
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны."С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства.В частности, подчеркивается:ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область, Россия
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами
Над Россией за полтора часа сбили более 40 дронов