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ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 31.10.2024 (обновлено: 00:11 01.11.2024)
https://ria.ru/20241031/mo-1981246435.html
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами - РИА Новости, 01.11.2024
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами
Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-10-31T22:34
2024-11-01T00:11
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны.&quot;С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в заявлении ведомства.В частности, подчеркивается:ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область, Россия
ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами

Над Россией за полтора часа сбили более 40 дронов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
«

"С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства.

В частности, подчеркивается:
  • над Курской областью ликвидировали 20 украинских дронов;
  • над Брянской — 13 дронов;
  • над Орловской — четыре;
  • над Белгородской областью — три;
  • в небе над Крымом — один беспилотник.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьБрянская областьРоссия
 
 
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