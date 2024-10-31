https://ria.ru/20241031/mo-1981246435.html

ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами

ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами - РИА Новости, 01.11.2024

ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами

Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024

2024-10-31T22:34

2024-10-31T22:34

2024-11-01T00:11

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Над пятью регионами за полтора часа уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны."С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства.В частности, подчеркивается:ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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безопасность, курская область, брянская область, россия