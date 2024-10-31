https://ria.ru/20241031/minpromtorg-1981038281.html
Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90%
Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90% - РИА Новости, 31.10.2024
Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90%
Доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:59
2024-10-31T05:59
2024-10-31T05:59
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "В настоящий момент локализация лифтового оборудования находится на высоком уровне - до 90%. Особенно это касается продукции, предназначенной для рынка лифтов, применяемых в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов", - отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что благодаря освобождению рыночных ниш иностранными компаниями у российских производителей появился стимул нарастить производство скоростных лифтов и электронных компонентов. Кроме того, для отечественных предприятий действуют меры государственной поддержки. "Например, за последние годы было выделено более 500 миллионов рублей на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ... по разработке безредукторных лебедок для лифтов со скоростью более 2 метров в секунду, скоростных пассажирских лифтов нового поколения со скоростью более 2 метров в секунду, систем управления для скоростных лифтов, частотных преобразователей, главного привода лифта и блока управления главным приводом", - отметили в министерстве. Кроме того, по итогам совместной работы Минпромторга с Минстроем в правительство на утверждение внесен план мероприятий по развитию лифтовой отрасли страны. Среди которых - стимулирование региональных программ капремонта, финансовая поддержка производителей лифтового оборудования, повышение спроса на отечественную продукцию, обеспечение безопасности производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов. "Сейчас на российских мощностях осуществляется производство следующих лифтовых узлов: систем управления, лебедок (как редукторных, так и безредукторных), кабельной продукции, буферов, замков дверей шахты, ловителей, ограничителей скорости, приводов дверей кабины, кабин лифта. Подчеркиваем, что наши предприятия имеют необходимые компетенции и потенциал для организации всей необходимой номенклатуры по запросу потребителей", - заключили в Минпромторге.
https://ria.ru/20241030/arest-1980996789.html
https://ria.ru/20241014/minpromtorg-1978042666.html
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90%
Минпромторг: доля отечественного лифтового оборудования в России достигает 90%
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"В настоящий момент локализация лифтового оборудования находится на высоком уровне - до 90%. Особенно это касается продукции, предназначенной для рынка лифтов, применяемых в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов", - отметили в министерстве.
В ведомстве добавили, что благодаря освобождению рыночных ниш иностранными компаниями у российских производителей появился стимул нарастить производство скоростных лифтов и электронных компонентов. Кроме того, для отечественных предприятий действуют меры государственной поддержки.
"Например, за последние годы было выделено более 500 миллионов рублей на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ... по разработке безредукторных лебедок для лифтов со скоростью более 2 метров в секунду, скоростных пассажирских лифтов нового поколения со скоростью более 2 метров в секунду, систем управления для скоростных лифтов, частотных преобразователей, главного привода лифта и блока управления главным приводом", - отметили в министерстве.
Кроме того, по итогам совместной работы Минпромторга с Минстроем
в правительство на утверждение внесен план мероприятий по развитию лифтовой отрасли страны. Среди которых - стимулирование региональных программ капремонта, финансовая поддержка производителей лифтового оборудования, повышение спроса на отечественную продукцию, обеспечение безопасности производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов.
"Сейчас на российских мощностях осуществляется производство следующих лифтовых узлов: систем управления, лебедок (как редукторных, так и безредукторных), кабельной продукции, буферов, замков дверей шахты, ловителей, ограничителей скорости, приводов дверей кабины, кабин лифта. Подчеркиваем, что наши предприятия имеют необходимые компетенции и потенциал для организации всей необходимой номенклатуры по запросу потребителей", - заключили в Минпромторге.