https://ria.ru/20241031/minpromtorg-1981038281.html

Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90%

Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90% - РИА Новости, 31.10.2024

Доля отечественного лифтового оборудования в России достигла почти 90%

Доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:59

2024-10-31T05:59

2024-10-31T05:59

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958433271_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_3308ee13fa97b340b9da17eeef27ee3c.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "В настоящий момент локализация лифтового оборудования находится на высоком уровне - до 90%. Особенно это касается продукции, предназначенной для рынка лифтов, применяемых в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов", - отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что благодаря освобождению рыночных ниш иностранными компаниями у российских производителей появился стимул нарастить производство скоростных лифтов и электронных компонентов. Кроме того, для отечественных предприятий действуют меры государственной поддержки. "Например, за последние годы было выделено более 500 миллионов рублей на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ... по разработке безредукторных лебедок для лифтов со скоростью более 2 метров в секунду, скоростных пассажирских лифтов нового поколения со скоростью более 2 метров в секунду, систем управления для скоростных лифтов, частотных преобразователей, главного привода лифта и блока управления главным приводом", - отметили в министерстве. Кроме того, по итогам совместной работы Минпромторга с Минстроем в правительство на утверждение внесен план мероприятий по развитию лифтовой отрасли страны. Среди которых - стимулирование региональных программ капремонта, финансовая поддержка производителей лифтового оборудования, повышение спроса на отечественную продукцию, обеспечение безопасности производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов. "Сейчас на российских мощностях осуществляется производство следующих лифтовых узлов: систем управления, лебедок (как редукторных, так и безредукторных), кабельной продукции, буферов, замков дверей шахты, ловителей, ограничителей скорости, приводов дверей кабины, кабин лифта. Подчеркиваем, что наши предприятия имеют необходимые компетенции и потенциал для организации всей необходимой номенклатуры по запросу потребителей", - заключили в Минпромторге.

https://ria.ru/20241030/arest-1980996789.html

https://ria.ru/20241014/minpromtorg-1978042666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)