https://ria.ru/20241031/minoborony-1981107563.html
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:23
2024-10-31T12:23
2024-10-31T12:23
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в 135-ти районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в 135-ти районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.