https://ria.ru/20241031/minoborony-1981107563.html

ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ

ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:23

2024-10-31T12:23

2024-10-31T12:23

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в 135-ти районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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