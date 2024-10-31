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ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/minoborony-1981107563.html
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:23
2024-10-31T12:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в 135-ти районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в 135-ти районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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