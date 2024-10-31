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Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 31.10.2024 (обновлено: 13:15 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/minoborony-1981103660.html
Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:13
2024-10-31T13:15
россия
ясная поляна
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районе Великой Новоселки и Раздольного, а также отбили одну контратаку. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ясная поляна
донецкая народная республика
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россия, ясная поляна, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Ясная Поляна, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР

Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР

Кадр видео установки российскими военными флага в населенном пункте Ясная Поляна
Кадр видео установки российскими военными флага в населенном пункте Ясная Поляна - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Кадр видео установки российскими военными флага в населенном пункте Ясная Поляна
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Ясная Поляна в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Ясная Поляна в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Ясная Поляна в ДНР

Ясная Поляна — небольшой поселок в юго-западной части ДНР. Его освобождение стало возможным после взятия Угледара и Пречистовки. Теперь у российских войск появляется возможность двигаться дальше на север — к трассе Запорожье — Донецк, чтобы отрезать от снабжения Курахово.

Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районе Великой Новоселки и Раздольного, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 100 человек убитыми и ранеными;
  • две боевые бронемашины;
  • шесть автомобилей;
  • франузская САУ Caesar.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯсная ПолянаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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