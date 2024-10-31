https://ria.ru/20241031/minoborony-1981103660.html

Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР

Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024

Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР

Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:13

2024-10-31T12:13

2024-10-31T13:15

россия

ясная поляна

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районе Великой Новоселки и Раздольного, а также отбили одну контратаку. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ясная поляна

донецкая народная республика

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2024

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россия, ясная поляна, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)