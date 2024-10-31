Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР
Кадр видео установки российскими военными флага в населенном пункте Ясная Поляна
Кадр видео установки российскими военными флага в населенном пункте Ясная Поляна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Ясная Поляна в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Ясная Поляна в ДНР
Ясная Поляна — небольшой поселок в юго-западной части ДНР. Его освобождение стало возможным после взятия Угледара и Пречистовки. Теперь у российских войск появляется возможность двигаться дальше на север — к трассе Запорожье — Донецк, чтобы отрезать от снабжения Курахово.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районе Великой Новоселки и Раздольного, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 100 человек убитыми и ранеными;
- две боевые бронемашины;
- шесть автомобилей;
- франузская САУ Caesar.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18