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МИД: Россия готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 31.10.2024
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08:26 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/mid-1981046599.html
МИД: Россия готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем
МИД: Россия готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 31.10.2024
МИД: Россия готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем
Москва готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем, работает над этим, в том числе в двусторонних контактах, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:26
2024-10-31T08:26
россия
израиль
михаил богданов
ливан
в мире
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хезболла
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем, работает над этим, в том числе в двусторонних контактах, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Что касается Ливана, мы в контакте со всеми. Я не слышал таких предложений. Мы как постоянный член Совета безопасности ООН работаем над резолюцией 1701, участвуем активно во всех обсуждениях, которые идут в и Нью-Йорке, и на других площадках, и в ходе двусторонних контактов. Мы готовы, конечно, внести свой вклад в установление мира и стабильности. Для этого нужны взаимоприемлемые договоренности с тем, чтобы не были ущемлены интересы сторон", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли предложения к РФ стать гарантом возможного соглашения между Ливаном и Израилем.Ранее портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников сообщил, что Израиль при участии США ведет активные переговоры об урегулировании с Ливаном и заинтересован, чтобы Россия играла особую роль в обеспечении соблюдения будущего соглашения.По данным источника портала, обсуждаемый план урегулирования включает три основных компонента. Первый из них подразумевает "широкое выполнение" резолюции СБ ООН 1701, которая положила конец Второй ливанской войны 2006 года, говорится в сообщении. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, а миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) также должен быть увеличен с целью контроля безопасности, добавляется в сообщении.Вторым компонентом, по данным Ynet, является создание международного механизма для надзора за соблюдением этих договоренностей и фиксации нарушений любой из сторон. По сообщению портала, Израиль сохраняет за собой право действовать самостоятельно в случае появления сил "Хезболлах" в южном Ливане при условии, что ливанская армия и ВСООНЛ не смогут устранить угрозу.Третий этап, пишет Ynet со ссылкой на источник, подразумевает предотвращение перевооружения "Хезболлах", что это в том числе означает отсутствие военных грузов по воздуху, суше или морю.
https://ria.ru/20241030/livan-1980942326.html
https://ria.ru/20241028/livan-1980542504.html
https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html
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россия, израиль, михаил богданов, ливан, в мире, оон, хезболла
Россия, Израиль, Михаил Богданов, Ливан, В мире, ООН, Хезболла
МИД: Россия готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

Замглавы МИД: Россия готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем, работает над этим, в том числе в двусторонних контактах, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Что касается Ливана, мы в контакте со всеми. Я не слышал таких предложений. Мы как постоянный член Совета безопасности ООН работаем над резолюцией 1701, участвуем активно во всех обсуждениях, которые идут в и Нью-Йорке, и на других площадках, и в ходе двусторонних контактов. Мы готовы, конечно, внести свой вклад в установление мира и стабильности. Для этого нужны взаимоприемлемые договоренности с тем, чтобы не были ущемлены интересы сторон", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли предложения к РФ стать гарантом возможного соглашения между Ливаном и Израилем.
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Ранее портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников сообщил, что Израиль при участии США ведет активные переговоры об урегулировании с Ливаном и заинтересован, чтобы Россия играла особую роль в обеспечении соблюдения будущего соглашения.
По данным источника портала, обсуждаемый план урегулирования включает три основных компонента. Первый из них подразумевает "широкое выполнение" резолюции СБ ООН 1701, которая положила конец Второй ливанской войны 2006 года, говорится в сообщении. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, а миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) также должен быть увеличен с целью контроля безопасности, добавляется в сообщении.
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Вторым компонентом, по данным Ynet, является создание международного механизма для надзора за соблюдением этих договоренностей и фиксации нарушений любой из сторон. По сообщению портала, Израиль сохраняет за собой право действовать самостоятельно в случае появления сил "Хезболлах" в южном Ливане при условии, что ливанская армия и ВСООНЛ не смогут устранить угрозу.
Третий этап, пишет Ynet со ссылкой на источник, подразумевает предотвращение перевооружения "Хезболлах", что это в том числе означает отсутствие военных грузов по воздуху, суше или морю.
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