https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html
Чернышенко посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
Чернышенко посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте - РИА Новости, 31.10.2024
Чернышенко посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:01
2024-10-31T10:01
2024-10-31T10:01
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте. "Парк Победы" был построен, чтобы увековечить мужество многонационального народа Узбекистана во Второй мировой войне. Представители России возложили цветы к монументу "Ода стойкости" и посетили музей. Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив огромный вклад Узбекистана в Победу. "Его невозможно забыть", - написал вице-премьер. Чернышенко находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане. В планах у вице-премьера посещение нового кампуса филиала РГПУ им. Герцена, встреча с учителями, участвующими в гуманитарных проектах, реализуемых по линии Минпросвещения РФ, ряд двусторонних встреч и другие мероприятия.
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россия, узбекистан, ташкент, дмитрий чернышенко, алексей чекунков, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Дмитрий Чернышенко, Алексей Чекунков, В мире
Чернышенко посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
Чернышенко и Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте.
"Парк Победы" был построен, чтобы увековечить мужество многонационального народа Узбекистана во Второй мировой войне.
Представители России возложили цветы к монументу "Ода стойкости" и посетили музей. Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив огромный вклад Узбекистана в Победу. "Его невозможно забыть", - написал вице-премьер.
Чернышенко находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане. В планах у вице-премьера посещение нового кампуса филиала РГПУ им. Герцена, встреча с учителями, участвующими в гуманитарных проектах, реализуемых по линии Минпросвещения РФ, ряд двусторонних встреч и другие мероприятия.