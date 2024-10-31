https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237473.html

Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта

Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта

Цифровой профиль мигранта позволит идентифицировать иностранных граждан по всей территории России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:46

2024-10-31T20:46

2024-10-31T20:46

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта позволит идентифицировать иностранных граждан по всей территории России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом вопросам госполитики в сфере миграции. "Среди наших приоритетов - аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

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общество, россия, дмитрий медведев