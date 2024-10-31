https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237473.html
Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта
Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта
Цифровой профиль мигранта позволит идентифицировать иностранных граждан по всей территории России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:46
2024-10-31T20:46
2024-10-31T20:46
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта позволит идентифицировать иностранных граждан по всей территории России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом вопросам госполитики в сфере миграции. "Среди наших приоритетов - аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев указал на необходимость создания цифрового профиля мигранта
Медведев: цифровой профиль мигранта позволит идентифицировать всех иностранцев