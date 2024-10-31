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Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта - РИА Новости, 31.10.2024
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20:42 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html
Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта
Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта
Цифровой профиль мигранта пора создавать в России, несмотря на масштабы страны, затратность этой темы и необходимость использовать передовые технологии, заявил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:42
2024-10-31T20:42
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта пора создавать в России, несмотря на масштабы страны, затратность этой темы и необходимость использовать передовые технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать", - сказал Медведев на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции, говоря о цифровом профиле мигранта. Он отметил, что такой профиль позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории России.
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта

Медведев: пора создавать цифровой профиль мигранта, несмотря на затратность

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта пора создавать в России, несмотря на масштабы страны, затратность этой темы и необходимость использовать передовые технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать", - сказал Медведев на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции, говоря о цифровом профиле мигранта.
Он отметил, что такой профиль позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции
Вчера, 20:37
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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