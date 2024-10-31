https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html

Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта

Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта

Цифровой профиль мигранта пора создавать в России, несмотря на масштабы страны, затратность этой темы и необходимость использовать передовые технологии, заявил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:42

2024-10-31T20:42

2024-10-31T20:42

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта пора создавать в России, несмотря на масштабы страны, затратность этой темы и необходимость использовать передовые технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать", - сказал Медведев на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции, говоря о цифровом профиле мигранта. Он отметил, что такой профиль позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории России.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234628.html

россия

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общество, россия, дмитрий медведев