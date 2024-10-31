https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234327.html

Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы

Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы

Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:33

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общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Работники с низкой квалификацией так называемой должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233929.html

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общество, россия, дмитрий медведев