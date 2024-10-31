https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234327.html
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы
Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:33
2024-10-31T20:33
2024-10-31T20:43
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Работники с низкой квалификацией так называемой должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233929.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны быть в РФ только пока работают