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Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы - РИА Новости, 31.10.2024
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20:33 31.10.2024 (обновлено: 20:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234327.html
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы
Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:33
2024-10-31T20:43
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Работники с низкой квалификацией так называемой должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны приезжать на время работы

Медведев: мигранты с низкой квалификацией должны быть в РФ только пока работают

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период своей трудовой деятельности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Работники с низкой квалификацией так называемой должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике
Вчера, 20:30
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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