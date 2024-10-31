https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233012.html
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами
Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:23
2024-10-31T20:23
2024-10-31T20:43
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Ещё раз повторю, цель нашей работы - установить жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России", - сказал он на совещании по государственной миграционной политике.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами
Медведев: нужен жесткий контроль за всеми миграционными процессами в РФ