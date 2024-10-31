Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 31.10.2024 (обновлено: 20:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233012.html
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами
Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:23
2024-10-31T20:43
россия
дмитрий медведев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Ещё раз повторю, цель нашей работы - установить жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России", - сказал он на совещании по государственной миграционной политике.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами

Медведев: нужен жесткий контроль за всеми миграционными процессами в РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Ещё раз повторю, цель нашей работы - установить жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России", - сказал он на совещании по государственной миграционной политике.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию
Вчера, 19:59
 
РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала