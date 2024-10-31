https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233012.html

Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами

Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев призвал установить жесткий контроль за миграционными процессами

Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:23

2024-10-31T20:23

2024-10-31T20:43

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходим жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Ещё раз повторю, цель нашей работы - установить жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России", - сказал он на совещании по государственной миграционной политике.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

россия

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россия, дмитрий медведев, общество