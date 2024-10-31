https://ria.ru/20241031/medvedev-1981232814.html
Миграционная политика должна отвечать интересам россиян, заявил Медведев
Миграционная политика должна отвечать интересам россиян, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024
Миграционная политика должна отвечать интересам россиян, заявил Медведев
Государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан России, а не иностранных государств, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:19
2024-10-31T20:19
2024-10-31T20:19
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан России, а не иностранных государств, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. “Нужно будет охватить все ключевые направления государственной миграционной политики. Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств, не каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были”, - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во “ВКонтакте”.
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Миграционная политика должна отвечать интересам россиян, заявил Медведев
Медведев: политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан России