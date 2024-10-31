https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию

Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию

Мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счете покинуть Россию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:59

2024-10-31T19:59

2024-10-31T20:57

россия

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счете покинуть Россию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике.Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238143.html

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россия, общество, дмитрий медведев