https://ria.ru/20241031/medvedev-1981229906.html
Медведев провел совещание по государственной миграционной политике
Медведев провел совещание по государственной миграционной политике - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев провел совещание по государственной миграционной политике
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что провёл совещание по... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:53
2024-10-31T19:53
2024-10-31T20:13
дмитрий медведев
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что провёл совещание по государственной миграционной политике."По поручению главы государства провёл совещание по государственной миграционной политике", - написал он.Вопрос совершенствования государственной миграционной политики крайне актуальный и весьма чувствительный, заявил Медведев.“Сегодня мы обсудим дальнейшую совместную работу по совершенствованию государственной миграционной политики. Вопрос сам по себе абсолютно актуальный, крайне актуальный, и весьма чувствительный”, - сказал она на совещании.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев провел совещание по государственной миграционной политике
Медведев назвал государственную миграционную политику актуальным вопросом