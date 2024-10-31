https://ria.ru/20241031/medvedev-1981229906.html

Медведев провел совещание по государственной миграционной политике

Медведев провел совещание по государственной миграционной политике - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев провел совещание по государственной миграционной политике

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что провёл совещание по... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:53

2024-10-31T19:53

2024-10-31T20:13

дмитрий медведев

россия

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что провёл совещание по государственной миграционной политике."По поручению главы государства провёл совещание по государственной миграционной политике", - написал он.Вопрос совершенствования государственной миграционной политики крайне актуальный и весьма чувствительный, заявил Медведев.“Сегодня мы обсудим дальнейшую совместную работу по совершенствованию государственной миграционной политики. Вопрос сам по себе абсолютно актуальный, крайне актуальный, и весьма чувствительный”, - сказал она на совещании.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

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дмитрий медведев, россия, политика