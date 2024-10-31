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Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
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16:07 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/mask--1981174740.html
Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах
Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах
Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор, утверждая, что кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:07
2024-10-31T16:07
дональд трамп
стивен кинг
илон маск
сша
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор, утверждая, что кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах в США. "Дональд Трамп победит. Хочешь поспорить?" - написал Маск в ответ на публикацию Кинга в соцсети Х, где он негативно высказался об опросе, согласно которому Трамп опередил кандидата от демократов Камалу Харрис на рынке ставок. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
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дональд трамп, стивен кинг, илон маск, сша, в мире, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, Стивен Кинг, Илон Маск, США, В мире, Выборы президента США — 2024
Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах

Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор, утверждая, что кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах в США.
"Дональд Трамп победит. Хочешь поспорить?" - написал Маск в ответ на публикацию Кинга в соцсети Х, где он негативно высказался об опросе, согласно которому Трамп опередил кандидата от демократов Камалу Харрис на рынке ставок.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Маск заявил о безумной пропаганде против Трампа за рубежом
29 октября, 15:56
 
Дональд ТрампСтивен КингИлон МаскСШАВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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