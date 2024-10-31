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Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах

Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах - РИА Новости, 31.10.2024

Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах

Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор, утверждая, что кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:07

2024-10-31T16:07

2024-10-31T16:07

дональд трамп

стивен кинг

илон маск

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в мире

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор, утверждая, что кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах в США. "Дональд Трамп победит. Хочешь поспорить?" - написал Маск в ответ на публикацию Кинга в соцсети Х, где он негативно высказался об опросе, согласно которому Трамп опередил кандидата от демократов Камалу Харрис на рынке ставок. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241029/mask-1980727865.html

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дональд трамп, стивен кинг, илон маск, сша, в мире, выборы президента сша — 2024