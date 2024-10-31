https://ria.ru/20241031/maroderstvo-1981231656.html

Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных

Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024

Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных

Губернатор Курской области Алексей Смирнов по итогам посещения пункта временного размещения и общения с эвакуированными из приграничья жителями региона... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:06

2024-10-31T20:06

2024-10-31T20:06

россия

курская область

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов по итогам посещения пункта временного размещения и общения с эвакуированными из приграничья жителями региона рассказал о многочисленных случаях мародерства ВСУ. Как уточнил губернатор, он посетил ПВР на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского, где встретился с эвакуированными с освобождённых от противника территорий гражданами. "Во время беседы услышал немало тяжёлых историй. Украинские военные и наёмники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населённых пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародёрства врагов. Доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности ", - написал Смирнов в своём Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241020/herson-1979000603.html

https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html

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курская область

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россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество