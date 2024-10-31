Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/maroderstvo-1981231656.html
Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных
Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024
Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных
Губернатор Курской области Алексей Смирнов по итогам посещения пункта временного размещения и общения с эвакуированными из приграничья жителями региона... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:06
2024-10-31T20:06
россия
курская область
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965741010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c536b573ced9ba12e3b2ba3e22bbc0e.jpg
КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов по итогам посещения пункта временного размещения и общения с эвакуированными из приграничья жителями региона рассказал о многочисленных случаях мародерства ВСУ. Как уточнил губернатор, он посетил ПВР на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского, где встретился с эвакуированными с освобождённых от противника территорий гражданами. "Во время беседы услышал немало тяжёлых историй. Украинские военные и наёмники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населённых пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародёрства врагов. Доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности ", - написал Смирнов в своём Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241020/herson-1979000603.html
https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965741010_85:0:1224:854_1920x0_80_0_0_44c2705bc9514d13e5c40f848195cfee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Губернатор Курской области рассказал о мародерстве украинских военных

Курский губернатор Смирнов рассказал о многочисленных случаях мародерства ВСУ

© Фото : Алексей Смирнов/ВКонтактеАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Алексей Смирнов/ВКонтакте
Алексей Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов по итогам посещения пункта временного размещения и общения с эвакуированными из приграничья жителями региона рассказал о многочисленных случаях мародерства ВСУ.
Как уточнил губернатор, он посетил ПВР на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского, где встретился с эвакуированными с освобождённых от противника территорий гражданами.
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне
20 октября, 17:10
"Во время беседы услышал немало тяжёлых историй. Украинские военные и наёмники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населённых пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародёрства врагов. Доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности ", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Жительница Курской области о мародерстве польских военных - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ
15 сентября, 08:35
 
РоссияКурская областьБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала