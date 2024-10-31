https://ria.ru/20241031/magas-1981199005.html

Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей

Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей - РИА Новости, 31.10.2024

Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей

Верховный суд Ингушетии оставил под стражей бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

происшествия

магас

грозный

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда. В сентябре 2024 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий бывшего мэра Магаса Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные (сметы) расчеты. В результате махинации был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. После задержания бывший чиновник был арестован на период расследования. "Магасский районный суд 16 октября удовлетворил ходатайство старшего следователя СЧ по РОПД СУ МВД по РИ, продлив Аушеву содержание под стражей на 2 месяца... Защитник обжаловала указанное постановление. Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление вступило в законную силу.

https://ria.ru/20241028/sochi-1980583909.html

магас

грозный

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магас, грозный, республика ингушетия