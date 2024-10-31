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Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей - РИА Новости, 31.10.2024
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17:37 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/magas-1981199005.html
Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей
Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей - РИА Новости, 31.10.2024
Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:37
2024-10-31T17:37
происшествия
магас
грозный
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда. В сентябре 2024 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий бывшего мэра Магаса Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные (сметы) расчеты. В результате махинации был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. После задержания бывший чиновник был арестован на период расследования. "Магасский районный суд 16 октября удовлетворил ходатайство старшего следователя СЧ по РОПД СУ МВД по РИ, продлив Аушеву содержание под стражей на 2 месяца... Защитник обжаловала указанное постановление. Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление вступило в законную силу.
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грозный
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происшествия, магас, грозный, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Грозный, Республика Ингушетия
Бывшему мэру Магаса продлили содержание под стражей

ВС Ингушетии оставил экс-мэра Магаса Усмана Аушева под стражей еще на 2 месяца

© Фото : @aushev__usmanУсман Аушев
Усман Аушев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : @aushev__usman
Усман Аушев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил под стражей бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда.
В сентябре 2024 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий бывшего мэра Магаса Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные (сметы) расчеты. В результате махинации был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. После задержания бывший чиновник был арестован на период расследования.
"Магасский районный суд 16 октября удовлетворил ходатайство старшего следователя СЧ по РОПД СУ МВД по РИ, продлив Аушеву содержание под стражей на 2 месяца... Защитник обжаловала указанное постановление. Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление вступило в законную силу.
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ПроисшествияМагасГрозныйРеспублика Ингушетия
 
 
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