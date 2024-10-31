https://ria.ru/20241031/lvenok-1981184796.html

Полицейские нашли львенка в пригороде Ростова-на-Дону

Полицейские нашли львенка в пригороде Ростова-на-Дону - РИА Новости, 31.10.2024

Полицейские нашли львенка в пригороде Ростова-на-Дону

Сотрудники полиции обнаружили львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону и привезли его в среду в ростовский зоопарк, животному примерно два месяца, РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:46

2024-10-31T16:46

2024-10-31T17:13

хорошие новости

ростов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981192558_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1061bcde3ce2581e435f8d1195f7d537.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону и привезли его в среду в ростовский зоопарк, животному примерно два месяца, сообщила пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале. "Сотрудники полиции привезли в зоопарк львенка, которого обнаружили в хуторе Ленинаван", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости представитель зоопарка, львенку примерно два месяца от роду, он бодр и внешне здоров. "Это произошло вчера. Нам привезли его, без документов, просто потому что в другом месте его содержать невозможно", - рассказал собеседник агентства. По его словам, сейчас львенок находится на временном содержании и проходит карантин, но его передадут в другой зоопарк. "Мы будем передавать его, у нас не останется… мы пока в поиске места, куда его можно пристроить, потому что у нас нет просто вольера подходящего", - отметил представитель зоопарка. В свою очередь представители правоохранительных органов сообщили РИА Новости, что полиция пока не будет давать официальный комментарий по поводу этой находки. "На данный момент уточняется информация", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Представители ростовского зоопарка обратились в своем Telegram-канале к жителям региона с призывом не поддерживать "горе-коммерсантов", которые зарабатывают на использовании животных, купленных на черном рынке, и не фотографироваться с животными.

https://ria.ru/20240328/medved-1936440578.html

https://ria.ru/20241015/chechnja-1978212375.html

ростов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Львенок в зоопарке Ростова-на-Дону Полиция нашла львенка в пригороде Ростова-на-Дону, его привезли в местный зоопарк. Малышу примерно два месяца от роду, он внешне здоров, игрив и бодр. Вероятно, его использовали (или только собирались) для заработка на фото. В зоопарке призвали жителей не поддерживать "горе-коммерсантов", которые незаконно покупают диких животных. 2024-10-31T16:46 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов, происшествия