https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981125834.html

Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие

Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие

Американское ядерное оружие необходимо вывезти с территории Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:13

2024-10-31T13:13

2024-10-31T13:13

евразия

белоруссия

александр лукашенко

ядерное оружие

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Американское ядерное оружие необходимо вывезти с территории Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы сегодня считаем необходимым озвучить ряд первостепенных, на наш взгляд, мер по деэскалации напряженности в мире. Первое - для реальной разрядки обстановки и создания диалога необходимо вывезти американское ядерное оружие с территории стран Евразии", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Вторым пунктом, отметил президент, стало исключение практики введения незаконных санкций без решения Совета Безопасности ООН. "Третье - следует разработать новый договорной-правовой механизм по созданию прозрачного, понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия", - добавил Лукашенко. К такому виду технологиям, по словам президента, относятся лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы и иные передовые разработки. Четвертым пунктом стал отказ в применении кибероружия, рассказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977040740.html

евразия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразия, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, сша, в мире