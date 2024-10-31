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Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие - РИА Новости, 31.10.2024
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13:13 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981125834.html
Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие
Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие
Американское ядерное оружие необходимо вывезти с территории Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:13
2024-10-31T13:13
евразия
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
сша
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Американское ядерное оружие необходимо вывезти с территории Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы сегодня считаем необходимым озвучить ряд первостепенных, на наш взгляд, мер по деэскалации напряженности в мире. Первое - для реальной разрядки обстановки и создания диалога необходимо вывезти американское ядерное оружие с территории стран Евразии", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Вторым пунктом, отметил президент, стало исключение практики введения незаконных санкций без решения Совета Безопасности ООН. "Третье - следует разработать новый договорной-правовой механизм по созданию прозрачного, понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия", - добавил Лукашенко. К такому виду технологиям, по словам президента, относятся лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы и иные передовые разработки. Четвертым пунктом стал отказ в применении кибероружия, рассказал Лукашенко.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html
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евразия, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, сша, в мире
Евразия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ядерное оружие, США, В мире
Лукашенко призвал вывезти из Евразии американское ядерное оружие

Лукашенко: ядерное оружие США необходимо вывезти с территории Евразии

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Американское ядерное оружие необходимо вывезти с территории Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы сегодня считаем необходимым озвучить ряд первостепенных, на наш взгляд, мер по деэскалации напряженности в мире. Первое - для реальной разрядки обстановки и создания диалога необходимо вывезти американское ядерное оружие с территории стран Евразии", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вторым пунктом, отметил президент, стало исключение практики введения незаконных санкций без решения Совета Безопасности ООН.
"Третье - следует разработать новый договорной-правовой механизм по созданию прозрачного, понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия", - добавил Лукашенко.
К такому виду технологиям, по словам президента, относятся лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы и иные передовые разработки.
Четвертым пунктом стал отказ в применении кибероружия, рассказал Лукашенко.
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ЕвразияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЯдерное оружиеСШАВ мире
 
 
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