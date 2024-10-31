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Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису - РИА Новости, 31.10.2024
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12:10 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981102283.html
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:10
2024-10-31T12:10
в мире
белоруссия
минск
средиземное море
александр лукашенко
евросоюз
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза. "Миграционный кризис – одна из причин того, что творится в мире. Гибель, избиения мигрантов, беженцев на территории стран коллективного Запада стали страшной ежедневной реальностью… Об этом западные политики и СМИ молчат, зато обвинения Беларуси в создании данного кризиса не сходят с мировых полос. Хотя основной маршрут этих людей не меняется много лет: через Средиземное море, Балканский полуостров ежегодно проходят до полумиллиона человек. Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем, назначив внешнего врага", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности. "Да нет, мы ни в чем абсолютно не виноваты. До того, как против нас развязали экономическую бойню, мы сотрудничали с ЕС", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20241031/zapad-1981095540.html
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в мире, белоруссия, минск, средиземное море, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Средиземное море, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису

Лукашенко: Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами ЕС

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза.
"Миграционный кризис – одна из причин того, что творится в мире. Гибель, избиения мигрантов, беженцев на территории стран коллективного Запада стали страшной ежедневной реальностью… Об этом западные политики и СМИ молчат, зато обвинения Беларуси в создании данного кризиса не сходят с мировых полос. Хотя основной маршрут этих людей не меняется много лет: через Средиземное море, Балканский полуостров ежегодно проходят до полумиллиона человек. Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем, назначив внешнего врага", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.
"Да нет, мы ни в чем абсолютно не виноваты. До того, как против нас развязали экономическую бойню, мы сотрудничали с ЕС", - добавил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями
Вчера, 11:50
 
В миреБелоруссияМинскСредиземное мореАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
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