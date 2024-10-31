https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981102283.html

Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису

Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:10

2024-10-31T12:10

2024-10-31T12:10

в мире

белоруссия

минск

средиземное море

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза. "Миграционный кризис – одна из причин того, что творится в мире. Гибель, избиения мигрантов, беженцев на территории стран коллективного Запада стали страшной ежедневной реальностью… Об этом западные политики и СМИ молчат, зато обвинения Беларуси в создании данного кризиса не сходят с мировых полос. Хотя основной маршрут этих людей не меняется много лет: через Средиземное море, Балканский полуостров ежегодно проходят до полумиллиона человек. Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем, назначив внешнего врага", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности. "Да нет, мы ни в чем абсолютно не виноваты. До того, как против нас развязали экономическую бойню, мы сотрудничали с ЕС", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20241031/zapad-1981095540.html

белоруссия

минск

средиземное море

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в мире, белоруссия, минск, средиземное море, александр лукашенко, евросоюз