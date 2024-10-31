https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981102283.html
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:10
2024-10-31T12:10
2024-10-31T12:10
в мире
белоруссия
минск
средиземное море
александр лукашенко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_1c7b5da0b8c2f19ea032c98688b19962.jpg
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами Евросоюза. "Миграционный кризис – одна из причин того, что творится в мире. Гибель, избиения мигрантов, беженцев на территории стран коллективного Запада стали страшной ежедневной реальностью… Об этом западные политики и СМИ молчат, зато обвинения Беларуси в создании данного кризиса не сходят с мировых полос. Хотя основной маршрут этих людей не меняется много лет: через Средиземное море, Балканский полуостров ежегодно проходят до полумиллиона человек. Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем, назначив внешнего врага", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности. "Да нет, мы ни в чем абсолютно не виноваты. До того, как против нас развязали экономическую бойню, мы сотрудничали с ЕС", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20241031/zapad-1981095540.html
белоруссия
минск
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_777a763975478c1cb22cccab522a05cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, средиземное море, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Средиземное море, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко ответил на обвинения ЕС по миграционному кризису
Лукашенко: Минск не виноват в миграционном кризисе на границе со странами ЕС