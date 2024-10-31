https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981100802.html

Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

В 2022 году украинские генералы звонили Александру Лукашенко и просили его помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, рассказал... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:04

2024-10-31T12:04

2024-10-31T14:16

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. В 2022 году украинские генералы звонили Александру Лукашенко и просили его помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, рассказал президент Белоруссии на конференции по евразийской безопасности.Он напомнил, что Белоруссию называют "соагрессором" из-за того, что с ее территории российские войска вошли на Украину."Я так в шутку говорю: "Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче". Да, действительно у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена", — сказал Лукашенко.По его словам, со временем станет известно, "кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев"."Но дальше же интересней. Дальше папа римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее", — рассказал белорусский президент.Он отметил, что российское командование отвело войска от Киева, еще раз поверив Западу."И какой результат? Мы видим", — сказал Лукашенко.По мнению президента Белоруссии, опасность эскалации велика, Киев пытается надавить на ЕС, чтобы войска НАТО вступили в конфликт. Но эта эскалация не нужна ни России, ни Белоруссии, ни Евразии в целом, уверен он. Поэтому, считает Лукашенко, прежде всего нужно сесть за стол переговоров без предварительных условий. И на Украине, добавил он, еще остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфронтацию.В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239793.html

https://ria.ru/20241025/lulkashenko-1979956896.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981088524.html

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Лукашенко о звонках украинских генералов во время нахождения российских войск под Киевом "Звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным" Лукашенко рассказал, что в 2022 году, когда российские войска были под Киевом, ему звонили украинские генералы, чтобы остановить бои и сдаться в плен. 2024-10-31T12:04 true PT1M37S

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