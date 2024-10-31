https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981090862.html

Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине

Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине

Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине, этот вопрос касается безопасности Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:43

2024-10-31T11:43

2024-10-31T12:09

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украина

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине, этот вопрос касается безопасности Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта на Украине. Это вопрос гарантий нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане и готовы в этом направлении работать", - заявил Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

https://ria.ru/20241025/lulkashenko-1979956896.html

белоруссия

украина

минск

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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко