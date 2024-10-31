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Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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11:43 31.10.2024 (обновлено: 12:09 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981090862.html
Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине
Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине
Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине, этот вопрос касается безопасности Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:43
2024-10-31T12:09
в мире
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине, этот вопрос касается безопасности Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта на Украине. Это вопрос гарантий нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане и готовы в этом направлении работать", - заявил Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
https://ria.ru/20241025/lulkashenko-1979956896.html
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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в решении конфликта на Украине

Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине, этот вопрос касается безопасности Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта на Украине. Это вопрос гарантий нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане и готовы в этом направлении работать", - заявил Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Лукашенко напомнил о неминуемом крахе Запада вслед за Украиной
25 октября, 05:59
 
В миреБелоруссияУкраинаМинскАлександр Лукашенко
 
 
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