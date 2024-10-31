https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981090486.html
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что может стать свидетелем гражданской войны в США. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:42
2024-10-31T11:42
2024-10-31T11:42
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сша
белоруссия
германия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что может стать свидетелем гражданской войны в США. "Разгул демократии привел к расколу гражданского общества в пугающих размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии, да и саму Америку лихорадит последнее десятилетие. Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, все к этому идет, они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в мире. У себя сначала надо разобраться и продемонстрировать мировому сообществу", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности.
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в мире, сша, белоруссия, германия, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Германия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США
Лукашенко заявил, что может стать свидетелем гражданской войны в США