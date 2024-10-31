Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981090486.html
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что может стать свидетелем гражданской войны в США. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:42
2024-10-31T11:42
в мире
сша
белоруссия
германия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что может стать свидетелем гражданской войны в США. "Разгул демократии привел к расколу гражданского общества в пугающих размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии, да и саму Америку лихорадит последнее десятилетие. Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, все к этому идет, они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в мире. У себя сначала надо разобраться и продемонстрировать мировому сообществу", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981088651.html
сша
белоруссия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_148:0:1314:875_1920x0_80_0_0_ccc7f503e57f960654ff8f0e04415c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, германия, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Германия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США

Лукашенко заявил, что может стать свидетелем гражданской войны в США

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что может стать свидетелем гражданской войны в США.
"Разгул демократии привел к расколу гражданского общества в пугающих размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии, да и саму Америку лихорадит последнее десятилетие. Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, все к этому идет, они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в мире. У себя сначала надо разобраться и продемонстрировать мировому сообществу", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лукашенко объяснил, что нужно делать вместо разработки "планов победы"
Вчера, 11:32
 
В миреСШАБелоруссияГерманияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала