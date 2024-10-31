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В мире не осталось инструментов гарантий безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2024
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11:29 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981088051.html
В мире не осталось инструментов гарантий безопасности, заявил Лукашенко
В мире не осталось инструментов гарантий безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2024
В мире не осталось инструментов гарантий безопасности, заявил Лукашенко
В мире фактически не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, не ведется работы по заключению новых соглашений в этой сфере, заявил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:29
2024-10-31T11:29
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. В мире фактически не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, не ведется работы по заключению новых соглашений в этой сфере, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы сегодня должны констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, формирующих гарантии в сфере военной безопасности", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. "Что особенно показательно, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений в данной сфере. Значит, кому-то они не нужны. Это в первую очередь на совести политиков, но не военных", - добавил он. Президент подчеркнул, что по большому счету остались только два документа в этой сфере - Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о стратегических наступательных вооружениях. "Да и те не работают. Первый практически не выполняется, а второй морально устарел", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981086924.html
https://ria.ru/20241031/bezopasnost-1981077020.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
В мире не осталось инструментов гарантий безопасности, заявил Лукашенко

Лукашенко: В мире не осталось инструментов гарантий международной безопасности

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. В мире фактически не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, не ведется работы по заключению новых соглашений в этой сфере, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы сегодня должны констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, формирующих гарантии в сфере военной безопасности", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лукашенко призвал объединить силы по противодействию современным вызовам
Вчера, 11:26
"Что особенно показательно, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений в данной сфере. Значит, кому-то они не нужны. Это в первую очередь на совести политиков, но не военных", - добавил он.
Президент подчеркнул, что по большому счету остались только два документа в этой сфере - Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о стратегических наступательных вооружениях.
"Да и те не работают. Первый практически не выполняется, а второй морально устарел", - отметил Лукашенко.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности
Вчера, 10:47
 
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