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Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
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11:07 31.10.2024 (обновлено: 11:35 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981080296.html
Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС
Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш подвергся нападкам за посещение саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:07
2024-10-31T11:35
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белоруссия
александр лукашенко
ближний восток
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш подвергся нападкам за посещение саммита БРИКС в Казани."Налицо крах постулатов демократии. Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно происходить происходящее на Ближнем Востоке и Украине. Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого США их сателлиты сочтут угрозой нацбезопасности?.. Или новый демократический тренд – пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств", - сказал Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности в Минске."Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он, наконец-то… откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерреша за то, что он посетил саммит БРИКС - объединения стран, дающих почти 40% мирового ВВП?" - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html
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в мире, казань, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, белоруссия, александр лукашенко, ближний восток, антониу гутерреш, международный уголовный суд
В мире, Казань, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, Международный уголовный суд
Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС

Лукашенко возмутился нападкам на Гутерреша за посещение саммита БРИКС в Казани

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© POOL
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш подвергся нападкам за посещение саммита БРИКС в Казани.
"Налицо крах постулатов демократии. Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно происходить происходящее на Ближнем Востоке и Украине. Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого США их сателлиты сочтут угрозой нацбезопасности?.. Или новый демократический тренд – пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств", - сказал Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
"Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он, наконец-то… откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерреша за то, что он посетил саммит БРИКС - объединения стран, дающих почти 40% мирового ВВП?" - отметил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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В миреКазаньООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБелоруссияАлександр ЛукашенкоБлижний ВостокАнтониу ГутеррешМеждународный уголовный суд
 
 
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