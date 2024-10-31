https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981080296.html

Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС

Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН за посещение саммита БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш подвергся нападкам за посещение саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 31.10.2024

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2024-10-31T11:07

2024-10-31T11:35

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш подвергся нападкам за посещение саммита БРИКС в Казани."Налицо крах постулатов демократии. Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно происходить происходящее на Ближнем Востоке и Украине. Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого США их сателлиты сочтут угрозой нацбезопасности?.. Или новый демократический тренд – пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств", - сказал Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности в Минске."Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он, наконец-то… откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерреша за то, что он посетил саммит БРИКС - объединения стран, дающих почти 40% мирового ВВП?" - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html

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