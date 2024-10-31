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Жертвами авиаударов Израиля в Ливане стали 19 человек

Жертвами авиаударов Израиля в Ливане стали 19 человек - РИА Новости, 31.10.2024

Жертвами авиаударов Израиля в Ливане стали 19 человек

Жертвами бомбардировок израильской авиацией фермы Салиби и района Беднаел в Баальбеке на востоке Ливана стали 19 человек, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:05

2024-10-31T00:05

2024-10-31T00:15

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армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Жертвами бомбардировок израильской авиацией фермы Салиби и района Беднаел в Баальбеке на востоке Ливана стали 19 человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "Враждебный Израиль нанес авиаудар по ферме Салиби в Баальбеке, в результате погибли 11 человек, в том числе три женщины, трое граждан получили ранения", — написано в заявлении. Согласно отчету Центра ЧС, еще один удар пришелся по району Беднаел. "В результате погибли восемь человек, включая пять женщин", — отмечается там.Ранее, 30 октября, ВВС Израиля уничтожили жилой дом в Сарафанде в Южном Ливане, погибли 15 человек. В этом доме проживали три семьи, это члены одной фамилии — отец и два сына, сообщил прибывший на место ЧП мэр поселения Али Халифе.

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)